ما متلازمة رينود؟
قالت الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية إن متلازمة "رينود" (Raynaud’s syndrome) هي اضطراب مؤقت في سريان الدم، تتمثل أعراضه في تغير لون الأصابع إلى اللون الأبيض، بسبب انخفاض إمدادات الدم إليها، بالإضافة إلى الشعور بألم أو وخز أو خدر في هذه الأصابع.
وأضافت الجمعية أن هذه المتلازمة المسماة على اسم الطبيب الفرنسي "موريس رينود" تنقسم إلى أولية وثانوية، موضحة أن متلازمة رينود الأولية ليس لها سبب واضح، في حين يرجح الأطباء أنها ترجع إلى أسباب هرمونية أو عوامل وراثية.
أما متلازمة رينود الثانوية، فقد ترجع إلى أسباب عديدة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وتصلب الشرايين، وتصلب الجلد، وتجلط الدم، واعتلال الأعصاب، واعتلال الأوعية الدموية السكري، وسرطان الدم.
أثر جانبي للأدوية
كما قد تكون متلازمة رينود أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية خفض ضغط الدم المرتفع وأدوية الصداع النصفي وأدوية الباركنسون (الشلل الرعاش) وأدوية السرطان.
ويتم علاج متلازمة رينود الأولية عن طريق الأدوية التي تعزز سريان الدم، ويمكن اللجوء إلى الجراحة في الحالات المتقدمة.
أما في حالة متلازمة رينود الثانوية، فيتم علاج المرض الرئيسي المسبب لها.