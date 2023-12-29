‫ما متلازمة رينود؟

قالت الجمعية الألمانية لطب ‫الأوعية الدموية إن متلازمة "رينود" (Raynaud’s syndrome) هي اضطراب مؤقت ‫في سريان الدم، تتمثل أعراضه في تغير لون الأصابع إلى اللون الأبيض، بسبب ‫انخفاض إمدادات الدم إليها، بالإضافة إلى الشعور بألم أو وخز أو ‫خدر في هذه الأصابع.

‫وأضافت الجمعية أن هذه المتلازمة المسماة على اسم الطبيب الفرنسي "موريس ‫رينود" تنقسم إلى أولية وثانوية، موضحة أن متلازمة رينود الأولية ليس ‫لها سبب واضح، في حين يرجح الأطباء أنها ترجع إلى أسباب هرمونية أو عوامل ‫وراثية.

‫أما متلازمة رينود الثانوية، فقد ترجع إلى أسباب عديدة مثل التهاب ‫المفاصل الروماتويدي، وتصلب الشرايين، وتصلب الجلد، وتجلط الدم، واعتلال ‫الأعصاب، واعتلال الأوعية الدموية السكري، وسرطان الدم.

‫أثر جانبي للأدوية

‫كما قد تكون متلازمة رينود أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية خفض ضغط ‫الدم المرتفع وأدوية الصداع النصفي وأدوية الباركنسون (الشلل الرعاش) ‫وأدوية السرطان.

‫ويتم علاج متلازمة رينود الأولية عن طريق الأدوية التي تعزز سريان الدم، ويمكن اللجوء إلى الجراحة في الحالات المتقدمة.

أما في حالة متلازمة رينود ‫الثانوية، فيتم علاج المرض الرئيسي المسبب لها.