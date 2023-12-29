‫الضوء الأزرق يؤذي بشرتك

أوردت مجلة ستايلايت أن الضوء ‫الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية يؤذي البشرة ويعجل ‫بشيخوختها.

وأوضحت المجلة -المعنية بالموضة والجمال- أن الضوء الأزرق هو "طاقة عالية ‫مرئية"، مشيرة إلى أنه يخترق الجلد بشكل أعمق من ‫الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن أن يُلحق الضرر بالخلايا الموجودة تحت ‫الجلد، حيث يؤدي ذلك إلى إطلاق جزيئات أكسجين كيميائية شديدة العدوانية، ‫يمكن أن تدمر هياكل الخلايا على المدى الطويل.

ونتيجة لذلك، تقل مرونة الجلد، ويزداد خطر ظهور البقع الصبغية ‫والتجاعيد، خاصة في منطقة الذقن والخد. ومن الممكن أيضا حدوث تهيجات مثل ‫الاحمرار، وكل هذا يمهد الطريق للشيخوخة المبكرة للبشرة.

‫العناية السليمة بالبشرة

‫وأشارت المجلة إلى أنه يمكن مواجهة الآثار السلبية للضوء الأزرق من ‫خلال العناية السليمة بالبشرة؛ حيث ينبغي استعمال مستحضرات العناية ‫التي توفر الحماية من الضوء الأزرق، وهي منتجات تندرج تحت مصطلح ‫"مضاد للتلوث"، وتوفر حماية ضد المؤثرات البيئية الضارة مثل الأشعة ‫فوق البنفسجية والغبار الدقيق والضوء الأزرق.

‫‫ويمكن أيضا حماية البشرة من خلال استعمال رقاقة لتغطية شاشة اللاب توب ‫أو الحاسوب اللوحي أو الهاتف الذكي، حيث تعمل هذه الرقاقة على فلترة الضوء ‫الأزرق. كما يمكن أيضا ارتداء نظارة طبية مزودة بفلتر للضوء الأزرق.

‫وبشكل عام، ينبغي تقليل فترات استعمال الأجهزة الإلكترونية من أجل تقليل ‫فرص التعرض للضوء الأزرق.