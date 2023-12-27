نصائح غذائية لمرضى وردية الوجه
27/12/2023
قالت الجمعية الألمانية للحساسية والعناية بالبشرة إنه يمكن لمرضى "وردية الوجه" (Rosacea) تخفيف متاعبهم من خلال التغذية السليمة، حيث ينبغي تناول الأطعمة المثبطة للالتهابات، في حين ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المحفزة للالتهابات.
وأوضحت الجمعية أن الأطعمة المثبطة للالتهابات تتمثل في الأطعمة الغنية بأوميغا 3 مثل الأسماك والمكسرات وبذور الكتان، أما الأطعمة المحفزة للالتهابات فتتمثل في اللحوم والنقانق والسكر والدهون والفواكه الحمضية ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الأطعمة الحريفة. ومن المهم أيضا الإقلاع عن التدخين.
جدير بالذكر أن مرض وردية الوجه هو مرض جلدي مزمن يتميز باحمرار شديد في الوجه وبثور وتمدد أوعية دموية صغيرة تحت جلد الوجه.
المصدر : الألمانية