نصائح غذائية لمرضى وردية الوجه

قالت الجمعية الألمانية ‫للحساسية والعناية بالبشرة إنه يمكن لمرضى "وردية الوجه" (Rosacea) ‫تخفيف متاعبهم من خلال التغذية السليمة، حيث ينبغي تناول الأطعمة ‫المثبطة للالتهابات، في حين ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المحفزة ‫للالتهابات.

‫وأوضحت الجمعية أن الأطعمة المثبطة للالتهابات تتمثل في الأطعمة الغنية ‫بأوميغا 3 مثل الأسماك والمكسرات وبذور الكتان، أما الأطعمة المحفزة ‫للالتهابات فتتمثل في اللحوم والنقانق والسكر والدهون والفواكه الحمضية ‫ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الأطعمة الحريفة. ومن المهم أيضا الإقلاع ‫عن التدخين.

‫جدير بالذكر أن مرض وردية الوجه هو مرض جلدي مزمن يتميز باحمرار شديد في ‫الوجه وبثور وتمدد أوعية دموية صغيرة تحت جلد الوجه.