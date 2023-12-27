صحة

نصائح غذائية لمرضى وردية الوجه

احمرار الوجه المستمر قد يرجع إلى المبالغة في استخدام مستحضرات العناية والتجميل أو إلى أحد الأمراض الجلدية كالوردية. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: BVDD/dpa Credit: BVDD / dpa / BVDD/dpa
وردية الوجه هو مرض جلدي مزمن يتميز باحمرار شديد في ‫الوجه (الألمانية)
27/12/2023

قالت الجمعية الألمانية ‫للحساسية والعناية بالبشرة إنه يمكن لمرضى "وردية الوجه" (Rosacea) ‫تخفيف متاعبهم من خلال التغذية السليمة، حيث ينبغي تناول الأطعمة ‫المثبطة للالتهابات، في حين ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المحفزة ‫للالتهابات.

‫وأوضحت الجمعية أن الأطعمة المثبطة للالتهابات تتمثل في الأطعمة الغنية ‫بأوميغا 3 مثل الأسماك والمكسرات وبذور الكتان، أما الأطعمة المحفزة ‫للالتهابات فتتمثل في اللحوم والنقانق والسكر والدهون والفواكه الحمضية ‫ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الأطعمة الحريفة. ومن المهم أيضا الإقلاع ‫عن التدخين.

‫جدير بالذكر أن مرض وردية الوجه هو مرض جلدي مزمن يتميز باحمرار شديد في ‫الوجه وبثور وتمدد أوعية دموية صغيرة تحت جلد الوجه.

المصدر : الألمانية