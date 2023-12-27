كيف تحافظ على صحة البنكرياس؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء ‫الأمراض الباطنة بألمانيا إنه يمكن الحفاظ على صحة البنكرياس من خلال ‫اتباع نمط حياة صحي؛ حيث ينبغي الابتعاد عن التدخين والخمر؛ لأنهما ‫يرفعان خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

‫وأضافت الرابطة أنه ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من ‫الخضروات والفواكه الطازجة والأغذية الغنية بالألياف الغذائية مع ‫الإقلال من الدهون والسكر.

‫وينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل ‫عن 30 دقيقة يوميا؛ حيث تساعد الرياضة على قيام البنكرياس بأداء وظيفته ‫بشكل سليم من ناحية، وتعمل على خفض الوزن الزائد الذي يؤثر بالسلب على ‫وظيفة البنكرياس، من ناحية أخرى.

وبشكل عام، شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة ‫الأعراض الدالة على أمراض البنكرياس مثل الالتهاب والقصور الوظيفي، وفي ‫أسوأ الأحوال السرطان.

‫وتتمثل هذه الأعراض في:

الشعور بآلام بالجزء العلوي من البطن.

اضطرابات ‫الهضم.

تغير لون الجلد والعين إلى اللون الأصفر.

الشعور ‫بالامتلاء.

الغثيان.

القيء.

فقدان الشهية.

براز دهني ذي رائحة كريهة.

جدير بالذكر أن البنكرياس يقوم بإنتاج إنزيمات تساعد على الهضم، ويطلق ‫هرمونات مثل الإنسولين لتنظيم مستويات السكر بالدم.