قد تؤذي الكبد.. احذر من هذه الأدوية
قالت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الكبد إن بعض الأدوية قد تؤذي الكبد، أبرزها المسكنات مثل الباراسيتامول، لا سيما إذا تم تناولها على مدار فترة طويلة وبجرعات عالية؛ حيث يتعذر على الكبد تحليلها.
وأضافت الجمعية أن الأدوية التي قد تؤذي الكبد، تشمل أيضا أدوية الروماتيزم غير الستيرويدية وبعض المضادات الحيوية.
وأوضحت أن الأعراض الدالة على متاعب الكبد تتمثل في الحكة والتغيرات الطارئة على لون الجلد ولون البراز والبول، بالإضافة إلى فقدان الشهية والغثيان وآلام المفاصل وآلام العضلات وآلام البطن.
وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي التوقف عن تناول الدواء المعني على الفور واستشارة الطبيب.
حماية الكبد
وللوقاية من متاعب الكبد، ينبغي بشكل عام عدم تناول الأدوية دون إشراف الطبيب، مع مراعاة الالتزام بالجرعات المحددة.
وبالنسبة للأدوية التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، فإنه ينبغي عدم تناولها لفترة طويلة أو بجvعات عالية.