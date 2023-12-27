قد تؤذي الكبد.. احذر من هذه الأدوية

قالت الجمعية الألمانية لمساعدة ‫مرضى الكبد إن بعض الأدوية قد تؤذي الكبد، أبرزها المسكنات مثل ‫الباراسيتامول، لا سيما إذا تم تناولها على مدار فترة طويلة وبجرعات ‫عالية؛ حيث يتعذر على الكبد تحليلها.

‫وأضافت الجمعية أن الأدوية التي قد تؤذي الكبد، تشمل أيضا أدوية ‫الروماتيزم غير الستيرويدية وبعض المضادات الحيوية.

وأوضحت أن الأعراض ‫الدالة على متاعب الكبد تتمثل في الحكة والتغيرات الطارئة على لون الجلد ‫ولون البراز والبول، بالإضافة إلى فقدان الشهية والغثيان وآلام المفاصل ‫وآلام العضلات وآلام البطن.

‫وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي التوقف عن تناول الدواء المعني على ‫الفور واستشارة الطبيب.

حماية الكبد

‫وللوقاية من متاعب الكبد، ينبغي بشكل عام عدم تناول الأدوية دون إشراف‫ الطبيب، مع مراعاة الالتزام بالجرعات المحددة.

‫وبالنسبة للأدوية التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، فإنه ينبغي عدم ‫تناولها لفترة طويلة أو بجvعات عالية.