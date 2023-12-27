احذر قيادة السيارة بعد تناول أدوية الإنفلونزا
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27/12/2023
قال نادي السيارات "إيه دي إيه سي" (ADAC) الألماني إن بعض أدوية الإنفلونزا قد يهدد سلامة قيادة السيارة؛ موضحا أن الأدوية المحتوية على مادة "الكودين" لها تأثير مُهدّئ، مما يتسبب الشعور بالتعب والخمول والرغبة في النعاس، الأمر الذي يرفع خطر وقوع حادث.
وأضاف الخبراء الألمان أن بعض أدوية الإنفلونزا تتسبب أيضا في ضعف التركيز وبطء ردة الفعل، كما أن بعض الأدوية له تأثير سلبي على قوة الإبصار والذاكرة والقدرة الحركية أو الإدراك الذهني بوجه عام، مما يرفع خطر وقوع حادث.
لذا شدد الخبراء الألمان على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تعاطي الدواء لمعرفة أعراضه الجانبية، وكذلك قراءة النشرة الداخلية المرفقة بالدواء.
المصدر : الألمانية