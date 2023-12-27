احذر قيادة السيارة بعد تناول أدوية الإنفلونزا

قال نادي السيارات "إيه دي إيه سي" (ADAC) الألماني ‫إن بعض أدوية الإنفلونزا قد يهدد سلامة قيادة السيارة؛ موضحا أن الأدوية ‫المحتوية على مادة "الكودين" لها تأثير مُهدّئ، مما يتسبب الشعور ‫بالتعب والخمول والرغبة في النعاس، الأمر الذي يرفع خطر وقوع حادث.

‫وأضاف الخبراء الألمان أن بعض أدوية الإنفلونزا تتسبب أيضا في ضعف ‫التركيز وبطء ردة الفعل، كما أن بعض الأدوية له تأثير سلبي على قوة ‫الإبصار والذاكرة والقدرة الحركية أو الإدراك الذهني بوجه عام، مما يرفع ‫خطر وقوع حادث.

لذا شدد الخبراء الألمان على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل ‫تعاطي الدواء لمعرفة أعراضه الجانبية، وكذلك قراءة النشرة الداخلية ‫المرفقة بالدواء.