‫نصائح لمن يعانون المشاكل في الجيوب الأنفية

قدمت مجلة "فرويندن" الألمانية ‫نصائح للأشخاص الذين يعانون مشاكل في الجيوب الأنفية ‫بسبب انحراف الحاجز الأنفي أو اللحميات.

وتعيق هذه الانحرافات، تصريف المخاط ‫من الجيوب الأنفية، مما يزيد من معاناتهم مع موسم نزلات البرد.

و‫نصحت المجلة الألمانية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجيوب ‫الأنفية عند إصابتهم بنزلات البرد باستخدام بخاخ الأنف المضاد للاحتقان ‫مبكرا قدر الإمكان وعدم التأخر في المعالجة، ولمدة لا تزيد على 5 أيام.

‫‫ومع الحالات الشديدة يمكن استخدام بخاخات الكورتيزون، ولكن يتعين ‫استشارة الطبيب المختص عند التعرض للإصابة بالتهابات في الجيوب الأنفية ‫أكثر من 4 مرات سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأغشية المخاطية في الأنف والجهاز التنفسي تعد ‫حائط الصد الأول لجهاز المناعة في وجه الفيروسات والعدوى، والتي يعتمد ‫الجسم عليها بشكل كبير في منع العدوى.

كما أن نقص فيتامين "دي" قد يؤدي إلى ‫زيادة مخاطر الإصابات بالعدوى، لذا فإن معظم الأطباء يوصون في مثل هذه ‫الحالات بتناول مكملات فيتامين "دي".