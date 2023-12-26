نصائح لمن يعانون المشاكل في الجيوب الأنفية
قدمت مجلة "فرويندن" الألمانية نصائح للأشخاص الذين يعانون مشاكل في الجيوب الأنفية بسبب انحراف الحاجز الأنفي أو اللحميات.
وتعيق هذه الانحرافات، تصريف المخاط من الجيوب الأنفية، مما يزيد من معاناتهم مع موسم نزلات البرد.
ونصحت المجلة الألمانية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجيوب الأنفية عند إصابتهم بنزلات البرد باستخدام بخاخ الأنف المضاد للاحتقان مبكرا قدر الإمكان وعدم التأخر في المعالجة، ولمدة لا تزيد على 5 أيام.
ومع الحالات الشديدة يمكن استخدام بخاخات الكورتيزون، ولكن يتعين استشارة الطبيب المختص عند التعرض للإصابة بالتهابات في الجيوب الأنفية أكثر من 4 مرات سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأغشية المخاطية في الأنف والجهاز التنفسي تعد حائط الصد الأول لجهاز المناعة في وجه الفيروسات والعدوى، والتي يعتمد الجسم عليها بشكل كبير في منع العدوى.
كما أن نقص فيتامين "دي" قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابات بالعدوى، لذا فإن معظم الأطباء يوصون في مثل هذه الحالات بتناول مكملات فيتامين "دي".