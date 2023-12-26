علاج ‫السلس البولي بعد انقطاع الطمث

قالت جمعية المساعدة الذاتية لمرضى ‫السلس البولي، إن النساء عادة ما يعانين من السلس البولي في مرحلة انقطاع ‫الطمث، وذلك بسبب انخفاض إفراز هرمون الإستروجين لديهن.

وأوضحت الجمعية الألمانية أنه مع انخفاض مستويات هرمون الإستروجين يصبح الغشاء ‫المخاطي للمثانة والإحليل أرقّ، وأكثر عُرضة لمسببات الأمراض، كما يطرأ ‫تغير على قيمة الأُس الهيدروجيني للفلورا المهبلية، مما يُضعف الدفاعات ‫الطبيعية، ومن ثم تقع المثانة فريسة للعدوى.

‫ضعف عضلات قاع الحوض

‫وتشمل أسباب الإصابة بالسلس البولي -أيضا- ضعف عضلات قاع الحوض؛ حيث تتمدد ‫الأنسجة والأربطة وتفقد استقرارها ومرونتها بسبب التقدم في العمر من ‫ناحية، وانخفاض إفراز هرمون الإستروجين.

وتتمثل أعراض السلس البولي في الرغبة المتكررة في التبول مع عدم السيطرة ‫على البول أثناء الضحك أو العطس أو السعال أو حمل أغراض ثقيلة.

‫إجراءات علاجية

‫وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن مواجهة السلس البولي بالإجراءات العلاجية ‫التالية: