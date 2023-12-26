التدخين يقلص حجم الدماغ

أوضحت مجلة “هيلبراكسيسنت” ‫الألمانية، أن دراسة حديثة شاركت بها كلية الطب بجامعة واشنطن، أثبتت أن هناك علاقة وطيدة بين التدخين اليومي وتقلص حجم المخ.

‫وشمل الاختبار نحو 3100 شخص، حدد حجم المخ لديهم ‫باستخدام طرق التصوير، وتوصل الخبراء إلى أن تقلص حجم المخ يزداد لدى ‫الأشخاص الذين يدخنون بشكل يومي.

‫وأوضحت الدراسة أنه كلما كان المشاركون يدخنون يوميا، كان التناقص في ‫حجم المخ أكبر.

‫وتعلل الدراسة هذه النتائج بأن التدخين يعمل على فقدان أنسجة المخ، وقد ‫يكون ذلك سببا لوقوع المدخنين ضمن المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بمرض ‫ألزهايمر أو انخفاض القدرات المعرفية والإدراكية المرتبط بالتقدم في ‫العمر.

‫وعندما يتوقف الشخص عن التدخين، يتجمد فقدان المزيد من كتلة المخ، لكن ‫في الوقت ذاته لن يعود المخ مرة أخرى إلى حجمه، ولذلك فإن التدخين يرتبط ‫ارتباطا وثيقا بشخيوخة المخ المبكرة.