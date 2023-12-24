بث مباشر لعملية استبدال الصمام الأبهري نفذها فريق طبي قطري

أجرى فريق جراحي من مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية في قطر عملية استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة وإجراءات تخص التدخل التاجي المعقد من خلال الجلد.

وشاهد المشاركون في مؤتمر "غلف بي سي آر" (GULF-PCR) الذي أقيم في دبي هذا الإجراء الطبي من خلال بثه بصورة مباشرة في المؤتمر، وفق بيان صدر اليوم الأحد عن مؤسسة حمد الطبية.

وقال الدكتور محمد أحمد الحجي، استشاري أمراض القلب، الذي قام بقيادة الفريق التداخلي "يفخر فريق مختبر قسطرة القلب بقدرته على بث هذا الإجراء الطبي مباشرةً للمشاركين في مؤتمر (غلف بي سي آر). وقد تم تقديم خدمات مختبر القسطرة بمستشفى القلب وفق أعلى المعايير الدولية، حيث قدم لنا هذا البث المباشر فرصة رائعة لمشاركة معرفتنا وممارساتنا للمساعدة في تثقيف زملائنا المتخصصين في مجال الرعاية الصحية".

ويتضمن إجراء استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة تغيير الصمام الضيق وغير المفتوح بصورة كاملة. ويعتبر التدخل الجراحي في هذه العملية محدودا، مما يعني أنه يتم فيها فتح شقوق صغيرة ولا تتطلب إجراء جراحة قلب مفتوح كبيرة.

وأصبح هذا الإجراء جزءا روتينيا من رعاية المرضى في مستشفى القلب، والذي يعمل بدوره على تعزيز نتائج العلاج الخاصة بالمرضى.

وقال الدكتور نضال أسعد، الرئيس التنفيذي، والمدير الطبي لمستشفى القلب، "يعتبر مؤتمر (غلف بي سي آر) أحد أكبر المؤتمرات الخاصة بأمراض القلب التداخلية في الشرق الأوسط. وقد وفر البث المباشر منصة رائعة لفريق مختبر قسطرة القلب لدينا لعرض خبراتهم والجودة العالية للرعاية الصحية التي يتم تقديمها لمرضانا يوميا في مستشفى القلب".