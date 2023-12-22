دوالي الساقين تزيد خطر جلطة الساق والانسداد الرئوي
مدة الفيديو 15 minutes 12 seconds
22/12/2023-|آخر تحديث: 22/12/202308:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)
قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة الأوعية الدموية إن دوالي الساقين تعني تكدس الدم في الأوردة، الذي قد يرجع سببه إلى العوامل الوراثية أو التقدم في العمر أو السِمنة أو التدخين.
وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بدوالي الساقين تتمثل في بروز الأوردة بشكل واضح تحت الجلد وتورم وثقل الساقين والشعور بشد وحكة بها.
وأشارت الجمعية إلى أن دوالي الساقين قد تترتب عليها عواقب خطيرة، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بجلطة الساق والانسداد الرئوي والقرح.
ولتجنب هذه العواقب الخطيرة، ينبغي علاج دوالي الساقين في الوقت المناسب، وذلك بواسطة الأدوية وارتداء الجوارب الضاغطة وممارسة التمارين الوريدية، وفي الحالات المتقدمة يتم اللجوء إلى الجراحة.
المصدر : الألمانية