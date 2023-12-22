دوالي الساقين تزيد خطر جلطة الساق ‫والانسداد الرئوي

قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة ‫الأوعية الدموية إن دوالي الساقين تعني تكدس الدم في الأوردة، الذي قد ‫يرجع سببه إلى العوامل الوراثية أو التقدم في العمر أو السِمنة أو ‫التدخين.

‫‫وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بدوالي الساقين تتمثل في بروز الأوردة ‫بشكل واضح تحت الجلد وتورم وثقل الساقين والشعور بشد وحكة بها.

وأشارت الجمعية إلى أن دوالي الساقين قد ‫تترتب عليها عواقب خطيرة، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بجلطة الساق ‫والانسداد الرئوي والقرح.

‫ولتجنب هذه العواقب الخطيرة، ينبغي علاج دوالي الساقين في الوقت ‫المناسب، وذلك بواسطة الأدوية وارتداء الجوارب الضاغطة وممارسة التمارين ‫الوريدية، وفي الحالات المتقدمة يتم ‫اللجوء إلى الجراحة.