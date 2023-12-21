وزارة الصحة القطرية تحذر من استهلاك بعض منتجات الشوفان كويكر

حذرت وزارة الصحة العامة القطرية من استهلاك منتجات الشوفان كويكر من إنتاج الولايات المتحدة الأميركية بتواريخ معينة.

وقالت الوزارة في منشور اليوم الخميس على موقع إكس، إن هذه التواريخ هي انتهاء التاسع من يناير/كانون الثاني أو 12 مارس/آذار أو الثالث من يونيو/حزيران أو الثاني من أغسطس/آب أو الأول من سبتمبر/أيلول أو الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعللت الوزارة تحذيرها بناء على بيان هيئة الغذاء والدواء الأميركية بسحب شركة كويكر للمنتجات لتلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

تحذر وزارة الصحة العامة من استهلاك منتجات الشوفان كويكر إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية بتواريخ انتهاء 9 يناير أو 12 مارس أو 3 يونيو أو 2 أغسطس أو 1 سبتمبر أو 1 أكتوبر 2024. وذلك بناء على بيان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بسحب شركة كويكر للمنتجات لتلوثها ببكتيريا السالمونيلا. pic.twitter.com/ita2LkzAND — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) December 21, 2023

والسالمونيلا هي بكتيريا يتراوح قطرها بين 0.7 و1.5 ميكرون، وتعد واحدة من 4 أسباب عالمية رئيسية لأمراض الإسهال.

ويعد وجود السالمونيلا في الغذاء أو الماء سببا رئيسيا في منع تداول الأغذية أو سحبها من الأسواق (يعد الغذاء حال احتوائه على السالمونيلا غير صالح للاستهلاك الآدمي).

وتنتقل السالمونيلا عن طريق الفم (تناول طعام أو شراب، تلوث الأصابع) وتحمل في الغالب في الأمعاء أو في المرارة في العديد من الحيوانات، وتفرز باستمرار أو متقطعة في البراز. ويمكن أن تنتقل من الطيور عن طريق تلوث الغشاء المحي والألبان وصفار البيض.

ويمكن أن تسبب السالمونيلا: