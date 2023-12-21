صحة|قطر

وزارة الصحة القطرية تحذر من استهلاك بعض منتجات الشوفان كويكر

PepsiCo Inc. Quaker brand oats sit on display in a supermarket in Princeton, Illinois, U.S., on Friday, Oct. 12, 2012. PepsiCo Inc. is scheduled to release earnings data on Oct. 17. Photographer: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images
هيئة الغذاء والدواء الأميركية أصدرت بيانا بسحب شركة كويكر للمنتجات لتلوثها ببكتيريا السالمونيلا (غيتي)
21/12/2023

حذرت وزارة الصحة العامة القطرية من استهلاك منتجات الشوفان كويكر من إنتاج الولايات المتحدة الأميركية بتواريخ معينة.

وقالت الوزارة في منشور اليوم الخميس على موقع إكس، إن هذه التواريخ هي انتهاء التاسع من يناير/كانون الثاني أو 12 مارس/آذار أو الثالث من يونيو/حزيران أو الثاني من أغسطس/آب أو الأول من سبتمبر/أيلول أو الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعللت الوزارة تحذيرها بناء على بيان هيئة الغذاء والدواء الأميركية بسحب شركة كويكر للمنتجات لتلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

والسالمونيلا هي بكتيريا يتراوح قطرها بين 0.7 و1.5 ميكرون، وتعد واحدة من 4 أسباب عالمية رئيسية لأمراض الإسهال.

ويعد وجود السالمونيلا في الغذاء أو الماء سببا رئيسيا في منع تداول الأغذية أو سحبها من الأسواق (يعد الغذاء حال احتوائه على السالمونيلا غير صالح للاستهلاك الآدمي).

وتنتقل السالمونيلا عن طريق الفم (تناول طعام أو شراب، تلوث الأصابع) وتحمل في الغالب في الأمعاء أو في المرارة في العديد من الحيوانات، وتفرز باستمرار أو متقطعة في البراز. ويمكن أن تنتقل من الطيور عن طريق تلوث الغشاء المحي والألبان وصفار البيض.

ويمكن أن تسبب السالمونيلا:

  • التهاب الأمعاء الحاد أو العدوى الغذائية. Gastroenteritis or food infection
  • تسمم الدم أو الإنتان الحاد. Acute septicemia
  • الحمى المعوية: Enteric fever
  • حمى التيفوئيد Typhoid fever
  • حمى نظيرة التيفوئيد Paratyphoid fever.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي