هيئة الصحة السعودية تنفي ما يشاع من تحذيرات بشأن وباء كوفيد جديد

رصدت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" سرعة انتشار متحور فرعي لكورونا اسمه جي إن. 1 JN.1 محليا، حيث بلغت نسبته 36%؜. وقالت الهيئة في حسابها بمنصة إكس، إنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة أنه لا يوجد ما يثير القلق.

وأكدت الهيئة -اليوم الخميس- أنه لا صحة لما يُتداول من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، فالمتحور جي إن.1 يعدّ من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد-19 المطور قائمة، ولا يوجد ما يستدعي القلق، ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.

وأوصت الهيئة الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

نؤكد بأنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، فمتحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة. كما نوصي الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية… https://t.co/FTY0xTtoYg — هيئة الصحة العامة (@Saudi_PHA) December 20, 2023

وتتطور الفيروسات مثل كوفيد-19 باستمرار مع حدوث تغييرات في الشفرة الوراثية (الناجمة عن الطفرات الجينية، أو إعادة التركيب الفيروسي). وتحور فيروس سارس كوف 2 المسبب لكوفيد-19 باستمرار على مدار فترة الوباء، مما أدى إلى ظهور متغيرات مختلفة عن الفيروس الأصلي.

والمتحور هو "الجينوم" الفيروسي الذي قد يحتوي على طفرة واحدة أو أكثر. في بعض الحالات، قد تُحدد سلالة أو مجموعة سلالات ذات تغيرات جينية مماثلة.

أما السلالة الفرعية فهو مصطلح يستخدم لتعريف النسب من حيث صلته بكونه سليلا مباشرا للنسب الأم. على سبيل المثال، متحور BA.2.75 هو سلالة فرعية من BA.2، وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية.