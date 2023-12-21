مدير الصحة العالمية: الجوع في غزة يضعف دفاعات الجسم ويسبب الأمراض

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأربعاء، من انتشار الأمراض والجوع بغزة في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع المحاصر.

وقال غيبريسوس، في منشور على منصة إكس، إن الجوع يضعف دفاعات الجسم ويفتح الباب أمام الأمراض، مضيفا أن غزة تشهد بالفعل معدلات مرتفعة لتفشي الأمراض المعدية، وحالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت 25 مرة عما كانت عليه قبل العدوان.

I am deeply concerned about the toxic mix of disease, hunger and lack of hygiene and sanitation that people in #Gaza are facing right now.

Hunger weakens the body’s defenses and opens the door to disease.

Gaza is already experiencing soaring rates of infectious disease… pic.twitter.com/NVJdAt9KvZ — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 20, 2023

وأوضح أن مثل هذه الأمراض يمكن أن تكون مميتة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، لا سيما في ظل غياب الخدمات الصحية العاملة، مشددا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وتأتي تصريحات غيبريسوس وسط دعوات متعددة من وكالات الأمم المتحدة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وللمساعدة في جهود الإغاثة في غزة.

وكان برنامج الأمم المتحدة للغذاء قد ذكر أمس أن نصف سكان غزة يتضورون جوعا وغالبا ما يقضون أياما كاملة دون تناول الطعام، بينما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من عدم توفر مياه نظيفة في غزة مما يؤدي لوفاة مزيد من الأطفال.

شمال غزة بدون مستشفيات تعمل

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل، في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في غزة للصحفيين عبر رابط فيديو من القدس "لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال".

وأوضح أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.