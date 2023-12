مدير الصحة العالمية: الجوع في غزة يضعف دفاعات الجسم ويسبب الأمراض

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأربعاء، من انتشار الأمراض والجوع بغزة في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع المحاصر.

وقال غيبريسوس، في منشور على منصة إكس، إن الجوع يضعف دفاعات الجسم ويفتح الباب أمام الأمراض، مضيفا أن غزة تشهد بالفعل معدلات مرتفعة لتفشي الأمراض المعدية، وحالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت 25 مرة عما كانت عليه قبل العدوان.

I am deeply concerned about the toxic mix of disease, hunger and lack of hygiene and sanitation that people in #Gaza are facing right now.

Hunger weakens the body’s defenses and opens the door to disease.

Gaza is already experiencing soaring rates of infectious disease… pic.twitter.com/NVJdAt9KvZ

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 20, 2023