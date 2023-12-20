ما أعراض الحكة العقيدية؟
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الحساسية والعناية بالبشرة، إن الحكة العقيدية (Prurigo nodularis) تندرج ضمن الأمراض الجلدية، وهي التهاب جلدي مزمن.
أعراض الحكة العقيدية
وأوضحت الجمعية أن أعراض الحكة العقيدية تتمثل في حكة شديدة مستمرة مع ظهور عقيدات حمراء على سطح الجلد، لا سيما على الجذع والذراعين والساقين، التي يمكن أن يتراوح حجمها من بضعة ملليمترات إلى 3 سنتيمترات.
وأضافت الجمعية أن الحكة الشديدة المستمرة تدفع المريض إلى خدش مواضع الحكة، مما يتسبب في نشوء جروح على سطح الجلد، التي تتحول إلى ندوب، الأمر الذي يتسبب في تشوه مظهر الجلد.
أسباب الحكة العقيدية
وأشارت الجمعية إلى أن أسباب مرض “الحكة العقيدية” غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يشتبه الأطباء في وجود اضطراب تنظيمي في الجهاز العصبي والجهاز المناعي، أو حدوث استجابة مفرطة للجهاز المناعي.
وقد ترجع “الحكة العقيدية” -أيضا- إلى الإصابة بالتهاب الجلد العصبي أو الصدفية، كما أنها قد تشير إلى الإصابة بداء السكري، أو أمراض الغدة الدرقية، أو أمراض الكُلى؛ مثل: القصور الكلوي، أو الفشل الكلوي.
وأشارت الجمعية إلى أنه في أسوأ الحالات قد تنذر “الحكة العقيدية” بالإصابة بالسرطان.
طرق علاج الحكة العقيدية
في كل الأحوال، ينبغي للمريض استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء الحكة الشديدة المستمرة، والخضوع للعلاج المناسب، الذي يقوم على علاج المرض الأساسي مع تخفيف الأعراض، مثل: الحكة من خلال مستحضرات العناية المرطبة والمثبطة للالتهابات، كما يمكن اللجوء إلى العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، وكذلك العلاج بالضوء والتبريد.
وإذا لم تكن هذه التدابير كافية، فمن الممكن اللجوء إلى العلاج الدوائي؛ مثل: مضادات الهيستامين، أو مثبطات المناعة.