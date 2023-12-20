ما أعراض الحكة العقيدية؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الحساسية والعناية بالبشرة، إن الحكة العقيدية (Prurigo nodularis) ‫تندرج ضمن الأمراض الجلدية، وهي التهاب جلدي مزمن.

أعراض الحكة العقيدية

‫وأوضحت الجمعية أن أعراض الحكة العقيدية تتمثل ‫في حكة شديدة مستمرة مع ظهور عقيدات حمراء على سطح الجلد، لا سيما على ‫الجذع والذراعين والساقين، التي يمكن أن يتراوح حجمها من بضعة ‫ملليمترات إلى 3 سنتيمترات.

‫وأضافت الجمعية أن الحكة الشديدة المستمرة تدفع المريض إلى خدش مواضع ‫الحكة، مما يتسبب في نشوء جروح على سطح الجلد، التي تتحول إلى ندوب، ‫الأمر الذي يتسبب في تشوه مظهر الجلد.

‫أسباب الحكة العقيدية

‫وأشارت الجمعية إلى أن أسباب مرض “الحكة العقيدية” غير معلومة على وجه ‫الدقة حتى الآن، ولكن يشتبه الأطباء في وجود اضطراب تنظيمي في الجهاز ‫العصبي والجهاز المناعي، أو حدوث استجابة مفرطة للجهاز المناعي.

‫وقد ترجع “الحكة العقيدية” -أيضا- إلى الإصابة بالتهاب الجلد العصبي أو ‫الصدفية، كما أنها قد تشير إلى الإصابة بداء السكري، أو أمراض الغدة ‫الدرقية، أو أمراض الكُلى؛ مثل: القصور الكلوي، أو الفشل الكلوي.

‫وأشارت الجمعية إلى أنه في أسوأ الحالات قد تنذر “الحكة العقيدية” ‫بالإصابة بالسرطان.

‫طرق علاج الحكة العقيدية

في كل الأحوال، ينبغي للمريض استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء الحكة ‫الشديدة المستمرة، والخضوع للعلاج المناسب، الذي يقوم على علاج المرض ‫الأساسي مع تخفيف الأعراض، مثل: الحكة من خلال مستحضرات العناية المرطبة ‫والمثبطة للالتهابات، كما يمكن اللجوء إلى العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، ‫وكذلك العلاج بالضوء والتبريد.

‫وإذا لم تكن هذه التدابير كافية، فمن الممكن اللجوء إلى العلاج الدوائي؛ ‫مثل: مضادات الهيستامين، أو مثبطات المناعة.