متى يتطلب مخاط الأنف استشارة الطبيب؟
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13/12/2023
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إنه يمكن من خلال لون مخاط الأنف الاستدلال على الحالة الصحية، مشيرة إلى أن لون مخاط الأنف له الدلالات التالية:
- شفاف وصاف: يمتاز المخاط الأنفي في الحالة العادية بأنه شفاف وصاف.
- أبيض: يشير اللون الأبيض والغائم لمخاط الأنف إلى الإصابة بنزلة برد في بدايتها.
- أصفر: يشير اللون الأصفر للمخاط الأنفي إلى أن نزلة البرد تتقدم وأن جهاز المناعة بدأ في محاربة مسببات المرض.
- أخضر: يشير اللون الأخضر للمخاط الأنفي إلى زيادة نشاط جهاز المناعة في محاربة مسببات المرض. كما قد يشير اللون الأخضر إلى عدوى بكتيرية تسبب التهابا في الجيوب الأنفية.
- أحمر: يرجع اللون الأحمر إلى وجود دم في المخاط، وهو يشير إلى تعرض الغشاء المخاطي للضرر بسبب العمليات الالتهابية.
- بني: قد يشير اللون البني أيضا إلى وجود دم في المخاط، كما أنه قد يرجع إلى استنشاق أوساخ أو حبوب لقاح عبر الأنف. وبالإضافة إلى ذلك، يرجع اللون البني للمخاط الأنفي إلى التدخين بشراهة.
- أسود: ينذر اللون الأسود للمخاط الأنفي إلى الإصابة بعدوى فطرية.
وأوصت الرابطة بتوخي الحذر بشكل خاص عندما تصيب البكتيريا الجيوب الأنفية وتسبب التهاب الجيوب الأنفية القيحي، حيث يكون هناك خطر انتشار الالتهاب إلى المناطق المحيطة مثل أغشية العظام أو محجر العين أو السحايا أو الدماغ. وتتطلب مثل هذه المضاعفات الخطيرة رعاية طبية في الوقت المناسب.
استشارة الطبيب.. متى؟
لذا شددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت التغيرات الطارئة على لون مخاط الأنف مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى (أعلى من 39 درجة مئوية) والرعشة والصداع الشديد وآلام الأطراف الشديدة وآلام الحلق والأذن وضيق التنفس، بالإضافة إلى انبعاث رائحة قيحية من مخاط الأنف.
المصدر : الألمانية