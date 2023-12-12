كيف تتقي هشاشة العظام في الكبر؟

قالت عيادة العظام في ‫جونديلفينجن بألمانيا إنه يمكن مواجهة هشاشة العظام في الكبر من خلال ‫المواظبة على ممارسة الرياضة والتغذية السليمة.

‫وأوضحت العيادة أن ممارسة الرياضة تعمل على تحفيز عملية أيض العظام ‫والعضلات، وبالتالي تتمتع العظام والعضلات بالثبات والاستقرار، ويزداد ‫أمان المشي ويقل خطر السقوط والإصابة بكسور، فضلا عن إبطاء عملية ترقق ‫العظام وفقدان كثافتها.

وللاستفادة من الرياضة ينبغي الجمع بين رياضات قوة التحمل مثل المشي، ولا سيما باستخدام العصا وركوب الدراجة الهوائية والسباحة وتمارين ‫تقوية العضلات، مع مراعاة ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعيا ‫لمدة ساعة إلى ساعة ونصف في المرة الواحدة.

أهمية الكالسيوم

‫وأكدت عيادة العظام أن التغذية السليمة تلعب دورا كبيرا في إبطاء عملية ‫ترقق العظام وفقدان كثافتها، مشيرة إلى أنه ينبغي لهذا الغرض إمداد ‫الجسم بالكالسيوم المهم لصحة العظام، والذي تتمثل مصادره الغذائية في ‫اللبن ومنتجات الألبان والخضروات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي.

‫كما ينبغي إمداد الجسم بفيتامين "دي 3" نظرا لأنه يساعد الجسم على امتصاص ‫الكالسيوم، ولهذا الغرض ينبغي التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف، حيث تحفز ‫أشعة الشمس الجسم على إنتاج هذا الفيتامين، كما يمكن أيضا اللجوء إلى ‫المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "دي 3" تحت إشراف الطبيب.