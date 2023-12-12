التهاب ملحقات الرحم.. الأعراض والعلاج
قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد إن التهاب ملحقات الرحم Adnexitis هو التهاب يُصيب قناتي فالوب والمبيضين بسبب البكتيريا المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا، وخاصة الكلاميديا والمكورات البنية.
وأضافت الرابطة أن عوامل الخطورة الأخرى تتمثل في التهاب المهبل الجرثومي وضعف المناعة.
ويمكن أن يؤدي التدخين أيضا إلى جعل الأعضاء التناسلية الأنثوية أكثر عرضة لمسببات الأمراض؛ حيث يتسبب النيكوتين في تغيير تركيبة الغشاء المخاطي داخل الرحم، مما يؤثر بالسلب على مقاومته للمؤثرات الخارجية.
أعراض التهاب ملحقات الرحم
وتتمثل أعراض التهاب ملحقات الرحم في:
- الشعور بآلام شديدة في الجزء السفلي من البطن وفي الظهر
- ألم أثناء الجماع
- زيادة الإفرازات المهبلية وتغير لونها ورائحتها
- الإعياء
- الحمى
- الغثيان
- القيء
- الانتفاخ
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب بواسطة المضادات الحيوية، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على التهاب ملحقات الرحم مثل صعوبة حدوث الحمل أو الحمل خارج الرحم أو في أسوأ الحالات العقم.