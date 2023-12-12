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التهاب ملحقات الرحم.. الأعراض والعلاج

Diagnostic culture of Candida albicans growing on agar plate. C. albicans is the most common cause of human candidiasis. Problems in humans arise when the balance of bacterial and fungal growth is out of balance. The colourless and transparent Sabouraud - Dextrose Agar is stained by a bluish plate placed as background. الفطريات البيضاء" white fungus، "داء المبيضات" candidiasis ، Candida albicans ، الفطر الأبيض
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12/12/2023

قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫أمراض النساء والتوليد إن التهاب ملحقات الرحم Adnexitis هو التهاب يُصيب قناتي ‫فالوب والمبيضين بسبب البكتيريا المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا، ‫وخاصة الكلاميديا والمكورات البنية.

‫وأضافت الرابطة أن عوامل الخطورة الأخرى تتمثل في التهاب المهبل ‫الجرثومي وضعف المناعة.

‫ويمكن أن يؤدي التدخين أيضا إلى جعل الأعضاء التناسلية الأنثوية أكثر ‫عرضة لمسببات الأمراض؛ حيث يتسبب النيكوتين في تغيير تركيبة الغشاء ‫المخاطي داخل الرحم، مما يؤثر بالسلب على مقاومته للمؤثرات الخارجية.

أعراض التهاب ملحقات الرحم

‫وتتمثل أعراض التهاب ملحقات الرحم في:

  • الشعور بآلام شديدة في الجزء ‫السفلي من البطن وفي الظهر
  • ألم أثناء الجماع
  • زيادة الإفرازات المهبلية ‫وتغير لونها ورائحتها
  • الإعياء
  • الحمى
  • الغثيان
  • القيء
  • الانتفاخ

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب بواسطة المضادات الحيوية، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد ‫تترتب على التهاب ملحقات الرحم مثل صعوبة حدوث الحمل أو الحمل خارج ‫الرحم أو في أسوأ الحالات العقم.

المصدر : الألمانية