التهاب ملحقات الرحم.. الأعراض والعلاج

قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫أمراض النساء والتوليد إن التهاب ملحقات الرحم Adnexitis هو التهاب يُصيب قناتي ‫فالوب والمبيضين بسبب البكتيريا المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا، ‫وخاصة الكلاميديا والمكورات البنية.

‫وأضافت الرابطة أن عوامل الخطورة الأخرى تتمثل في التهاب المهبل ‫الجرثومي وضعف المناعة.

‫ويمكن أن يؤدي التدخين أيضا إلى جعل الأعضاء التناسلية الأنثوية أكثر ‫عرضة لمسببات الأمراض؛ حيث يتسبب النيكوتين في تغيير تركيبة الغشاء ‫المخاطي داخل الرحم، مما يؤثر بالسلب على مقاومته للمؤثرات الخارجية.

أعراض التهاب ملحقات الرحم

‫وتتمثل أعراض التهاب ملحقات الرحم في:

الشعور بآلام شديدة في الجزء ‫السفلي من البطن وفي الظهر

ألم أثناء الجماع

زيادة الإفرازات المهبلية ‫وتغير لونها ورائحتها

الإعياء

الحمى

الغثيان

القيء

الانتفاخ

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب بواسطة المضادات الحيوية، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد ‫تترتب على التهاب ملحقات الرحم مثل صعوبة حدوث الحمل أو الحمل خارج ‫الرحم أو في أسوأ الحالات العقم.