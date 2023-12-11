دعا لأخذ اللقاح.. وزير الصحة الألماني: كورونا يؤثر على الأوعية الدموية والمناعة

دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ مجددا لتوخي الحذر ولتلقي تطعيمات قبل فترة الاحتفال بعيد الميلاد، وذلك في ظل موجة حالية لفيروس كورونا.

وقال لاوترباخ لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: "يظل فيروس كورونا خطيرا. إنه ليس نزلة برد يمكن للمرء العدوى بها دون اعتبار كل موسم".

وتابع الوزير الألماني أن فيروس كورونا غالبا ما يؤثر أيضا على الأوعية الدموية أو يضعف جهاز المناعة وبالتالي لا يتم التعافي منه بالكامل في كثير من الأحيان.

وأوصى بضرورة تلقي جرعة من التطعيم سريعا خلال الأيام المقبلة، ومن الأفضل التطعيم ضد كورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته، من أجل تجنب الإصابة بأمراض خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد.

وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيمات في ألمانيا بتلقي تطعيمات ضد كورونا أو جرعات معززة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والأشخاص المعرضين لمخاطر مثل المصابين بأمراض مزمنة.

وأوصى الوزير الألماني أيضا "بأنه من الأفضل ارتداء كمامات مجددا في الحافلات والقطارات"، وأضاف أنه يفضل العمل من المنزل إذا كان ذلك متاحا، كما أكد أنه "من الأفضل الاستغناء عن الاحتفالات الكبيرة بعيد الميلاد داخل أماكن مغلقة".

وتابع الوزير الألماني في توصياته أنه من الأفضل إجراء اختبار كورونا سريعا في حالة الشك، "قبل الالتقاء بأشخاص كبار في السن أو أشخاص مرضى"، وقال: "تجنب إصابة بعدوى يعد هدية إضافية لعيد الميلاد".