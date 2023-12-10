ما أعراض نقص الكالسيوم في الجسم؟
أوضح الطبيب تشاد ديل من المركز الطبي "كليفلاند كلينيك" في الولايات المتحدة أن أهمية الكالسيوم لا تقتصر على قوة العظام فحسب، بل إنه يعتبر من العناصر المهمة للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.
ويمكن التعرف على نقص الكالسيوم في الجسم من خلال ظهور العديد من الأعراض، ومنها:
هشاشة العظام
أكد الطبيب تشاد يل أن أعراض نقص الكالسيوم لا تبدأ مباشرة بعد نقص إمداد الجسم، لكنها تظهر بمرور الوقت على أجهزة الجسم، والتي يمكن أن تتطور إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.
التعب المستمر
عادة ما يرتبط النقص الواضح في الكالسيوم بالشعور المستمر بالتعب، لأنه من المواد المغذية للخلايا.
مشاكل العضلات
يسهم الكالسيوم في قوة العضلات، ويلعب دورا هاما للغاية في شد وارتخاء العضلات، ويتسبب نقص الكالسيوم في ظهور الآلام والتصلب والتشنجات في العضلات.
عدم انتظام نبضات القلب
من الممكن أن يؤدي نقص الكالسيوم أيضا إلى عدم انتظام نبضات القلب والتأثير على الأعصاب والشعور بوخز أو تنميل في الأطراف، كما أظهرت دراسة حديثة أن لنقص الكالسيوم علاقة بخطر الإصابة بالاكتئاب.
ودائما ما ينصح الأطباء باتباع بنظام غذائي متوازن يحتوي على الكالسيوم الكافي للجسم، والموجود في منتجات الألبان والكرنب والبروكلي والخضروات الورقية والسردين واللوز والسمسم وبذور الشيا.