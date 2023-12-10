‫ما أعراض نقص الكالسيوم في الجسم؟

أوضح الطبيب تشاد ديل من المركز ‫الطبي "كليفلاند كلينيك" في الولايات المتحدة أن أهمية الكالسيوم لا ‫تقتصر على قوة العظام فحسب، بل إنه يعتبر من العناصر المهمة للعديد من ‫العمليات الحيوية في الجسم.

ويمكن التعرف على نقص الكالسيوم في الجسم من ‫خلال ظهور العديد من الأعراض، ومنها:

‫هشاشة العظام

‫أكد الطبيب تشاد يل أن أعراض نقص الكالسيوم لا تبدأ مباشرة بعد نقص ‫إمداد الجسم، لكنها تظهر بمرور الوقت على أجهزة الجسم، والتي يمكن أن ‫تتطور إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.

‫التعب المستمر

عادة ما يرتبط النقص الواضح في الكالسيوم بالشعور المستمر بالتعب، لأنه ‫من المواد المغذية للخلايا.

مشاكل العضلات

يسهم الكالسيوم في قوة العضلات، ويلعب دورا هاما للغاية في شد ‫وارتخاء العضلات، ويتسبب نقص الكالسيوم في ظهور الآلام والتصلب ‫والتشنجات في العضلات.

عدم انتظام نبضات القلب

‫من الممكن أن يؤدي نقص الكالسيوم أيضا إلى عدم انتظام نبضات القلب ‫والتأثير على الأعصاب والشعور بوخز أو تنميل في الأطراف، كما أظهرت ‫دراسة حديثة أن لنقص الكالسيوم علاقة بخطر الإصابة بالاكتئاب.

‫ودائما ما ينصح الأطباء باتباع بنظام غذائي متوازن يحتوي على الكالسيوم ‫الكافي للجسم، والموجود في منتجات الألبان والكرنب والبروكلي والخضروات ‫الورقية والسردين واللوز والسمسم وبذور الشيا.