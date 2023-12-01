البرد قد يهدد مريض القلب بأزمة قلبية أو سكتة دماغية

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ‫برودة الطقس تشكل خطرا على مرضى القلب بصفة خاصة؛ حيث إنها تؤدي إلى ‫تضييق الأوعية الدموية، ومن ثم ارتفاع ضغط الدم، والذي يرفع بدوره خطر ‫الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

‫وأضافت المؤسسة أنه يتعين على مرضى القلب (أمراض القلب التاجية وقصور ‫القلب والرجفان الأذيني وتجلط الأوردة العميقة والذبحة الصدرية وارتفاع ‫ضغط الدم) عدم إجهاد القلب بشكل إضافي على سبيل المثال من خلال بذل ‫مجهود بدني شاق، كما ينبغي استشارة الطبيب بشأن مواءمة جرعة الدواء.

‫ومن المهم أيضا أخذ إشارات الجسم على محمل الجد؛ حيث ينبغي طلب العناية ‫الطبية فور ملاحظة بعض الأعراض مثل ضيق التنفس والشعور بألم وضغط وحرقان ‫في الصدر.