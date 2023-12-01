البرد قد يهدد مريض القلب بأزمة قلبية أو سكتة دماغية
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1/12/2023
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن برودة الطقس تشكل خطرا على مرضى القلب بصفة خاصة؛ حيث إنها تؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ومن ثم ارتفاع ضغط الدم، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.
وأضافت المؤسسة أنه يتعين على مرضى القلب (أمراض القلب التاجية وقصور القلب والرجفان الأذيني وتجلط الأوردة العميقة والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم) عدم إجهاد القلب بشكل إضافي على سبيل المثال من خلال بذل مجهود بدني شاق، كما ينبغي استشارة الطبيب بشأن مواءمة جرعة الدواء.
ومن المهم أيضا أخذ إشارات الجسم على محمل الجد؛ حيث ينبغي طلب العناية الطبية فور ملاحظة بعض الأعراض مثل ضيق التنفس والشعور بألم وضغط وحرقان في الصدر.
المصدر : الألمانية