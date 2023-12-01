أعراض الإيدز.. وما أصله؟

فيروس نقص المناعة البشرية "إتش آي في" HIV (human immunodeficiency virus) هو فيروس يهاجم جهاز المناعة في الجسم. وإذا لم يتم علاج فيروس نقص المناعة البشرية، فإنه يتطور إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب acquired immunodeficiency syndrome والمعروفة اختصارا باسم "الإيدز" (AIDS).

فيروس قهقري

ينتمي فيروس نقص المناعة البشرية إلى عائلة الفيروسات القهقرية Retrovirus. والفيروس القهقري يعمل عن طريق تحويل الحمض النووي الريبوزي (RNA) الخاص به إلى دي إن إيه DNA بمجرد وجوده في الخلية المضيفة، ثم يقوم بدمج هذا الحمض النووي في الحمض النووي للخلية المضيفة، مما يسمح للفيروس بالتكاثر.

في الخلايا الطبيعية، يخبر الحمض النووي الخاص بك الخلايا الموجودة في جسمك بالحمض النووي الريبوزي الذي يجب أن تصنعه.

يقوم الحمض النووي الريبي بعد ذلك بتصنيع بروتينات مختلفة لها وظائف مختلفة في الجسم. وتعمل الفيروسات القهقرية بطريقة معاكسة، ومن هنا جاء اسمها "القهقرية" يعني الراجعة للخلف.‌

بمجرد إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية، فإنه يستخدم الحمض النووي الريبوزي الخاص به لتوجيه الخلايا إلى صنع الحمض النووي الذي يخبر الخلايا بتكرار الفيروس.

وبعد ذلك، بمجرد انقسام تلك الخلية كجزء من إنتاج الخلايا الطبيعية، يكون هذا الحمض النووي موجودًا في الخلية الجديدة، يخبر هذا الحمض النووي الخلية الآن بتكوين الحمض النووي الريبي والبروتينات التي يتكون منها الفيروس.‌

ما أصل الإيدز؟

جاءت الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لدى البشر من نوع من الشمبانزي في أفريقيا الوسطى.

وتشير الدراسات إلى أن فيروس نقص المناعة البشرية ربما انتقل من الشمبانزي إلى البشر في أواخر القرن التاسع عشر،وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والسيطرة.

وتسمى نسخة الشمبانزي من الفيروس باسم فيروس نقص المناعة القردي simian immunodeficiency virus، ومن المحتمل أن يكون قد انتقل إلى البشر عندما اصطاد البشر قردة الشمبانزي من أجل اللحوم ولامسوا دمها الملوث.

وعلى مدى عقود من الزمن، انتشر فيروس العوز المناعي البشري ببطء في جميع أنحاء أفريقيا ثم في وقت لاحق إلى أجزاء أخرى من العالم.

والفيروس موجود في الولايات المتحدة منذ منتصف وأواخر السبعينيات على الأقل.

كيف أعرف إذا كنت مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية؟

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء الاختبار.

أعراض فيروس نقص المناعة البشرية

يعاني معظم الأشخاص من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في غضون 2 إلى 4 أسابيع بعد الإصابة، وقد تستمر الأعراض لبضعة أيام أو عدة أسابيع.

وجود هذه الأعراض وحدها لا يعني أنك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، فهناك أمراض أخرى يمكن أن تسبب أعراضا مماثلة.

بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء الاختبار.

ما هي مراحل فيروس نقص المناعة البشرية؟

مرحلة "إتش آي في" الحادة Acute HIV infection

يوجد لدى الأشخاص كمية كبيرة من فيروس نقص المناعة البشرية في دمائهم ويكونون معديين للغاية.

يعاني العديد من الأشخاص من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

إذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وتعتقد أنك ربما تعرضت لفيروس نقص المناعة البشرية، فقم بإجراء الاختبار.

مرحلة "إتش آي في" المزمنة Chronic HIV Infection

تسمى هذه المرحلة أيضا بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية دون أعراض أو الكمون السريري.

لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية نشطا ويستمر في التكاثر في الجسم.

قد لا تظهر على الأشخاص أي أعراض أو يمرضون خلال هذه المرحلة ولكن يمكنهم نقل فيروس نقص المناعة البشرية.

الأشخاص الذين يتناولون علاج فيروس نقص المناعة البشرية على النحو الموصوف قد لا ينتقلون أبدا إلى المرحلة الثالثة (الإيدز).

بدون علاج فيروس نقص المناعة البشرية، قد تستمر هذه المرحلة لعقد من الزمن أو أكثر، أو قد تتقدم بشكل أسرع. في نهاية هذه المرحلة، ترتفع كمية فيروس نقص المناعة البشرية في الدم (الحمل الفيروسي) وقد ينتقل الشخص إلى المرحلة الثالثة (الإيدز).

متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

أشد مراحل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

يمكن أن يكون لدى الأشخاص المصابين بالإيدز حمولة فيروسية عالية (كمية كبيرة من الفيروس) وقد ينقلون فيروس نقص المناعة البشرية بسهولة إلى الآخرين.

يعاني الأشخاص المصابون بالإيدز من أضرار بالغة في أجهزة المناعة، ويمكن أن يصابوا بعدد متزايد من العدوى الانتهازية أو غيرها من الأمراض الخطيرة.

دون علاج فيروس نقص المناعة البشرية، يعيش الأشخاص المصابون بالإيدز عادة حوالي 3 سنوات.





اليوم العالمي للإيدز

يُحتفل باليوم العالمي للإيدز في 1 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، والغرض منه هو حث الناس في جميع أنحاء العالم على إذكاء الوعي بوباء الإيدز والعدوى بفيروسه وإبداء تضامن دولي من أجل التصدي لهذا الوباء، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وجاء اليوم العالمي للإيدز 2023 تحت شعار إعطاء زمام القيادة للمجتمعات، للإشارة إلى التأثير المحوري الذي أحدثته المجتمعات في رسم معالم الاستجابة لفيروس العوز المناعي البشري، والصحة العالمية بشكل عام.

واليوم العالمي للإيدز هو فرصة للتفكير في التقدم المحرز حتى الآن، وزيادة الوعي بالتحديات التي لا تزال قائمة من أجل تحقيق أهداف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030، وتعبئة جميع أصحاب المصلحة لمضاعفة الجهود بشكل مشترك من أجل ضمان نجاح الاستجابة لفيروس العوز المناعي البشري.

وأودى فيروس العوز المناعي البشري بحياة 40.4 مليون شخص، وأشارت التقديرات إلى أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 39 مليون شخص في نهاية عام 2022.

في عام 2022، توفي 630 ألف شخص لأسباب مرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري وأصيب 1.3 مليون شخص بهذا الفيروس.

ولدى كل من منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز إستراتيجيات عالمية لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في وضع نهاية لجائحة فيروس العوز المناعي البشري بحلول عام 2030.

وبحلول عام 2025، ينبغي تشخيص 95% من جميع الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري، وينبغي أن يتناول 95% من المصابين العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية المنقذ للحياة.

ويستهدف فيروس العوز المناعي البشري خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف الجهاز المناعي. وييسر ذلك الإصابة بأمراض مثل السل والالتهابات وبعض أنواع السرطان.

قد يصاب الأشخاص الحاملون لفيروس العوز المناعي البشري، إن لم يعالجوا، بأمراض وخيمة من قبيل ما يلي:

السل

التهاب السحايا

الالتهابات البكتيرية الوخيمة

بعض أنواع السرطان مثل الأورام اللمفاوية وساركومة كابوسي.

ويتسبب فيروس العوز المناعي البشري في تفاقم حالات العدوى الأخرى، مثل التهاب الكبد "سي" (C) والتهاب الكبد "بي" (B) وجدري القردة.

انتقال المرض

يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب بعدواه، مثل الدم وحليب الأم والمني والإفرازات المهبلية. ويمكن أيضا أن ينتقل أثناء الحمل والولادة للطفل. ولا تنتقل العدوى بالمخالطة اليومية الاعتيادية، مثل التقبيل أو العناق أو المصافحة أو تقاسم الأدوات الشخصية أو الطعام أو الماء.

الوقاية

فيروس العوز المناعي البشري هو مرض يمكن الوقاية منه.

قلل من احتمال الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري عن طريق ما يلي:

استخدام الواقي الذكري أو الأنثوي للحماية من العدوى.

إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري وعدوى الأمراض المنقولة جنسيا.

إجراء ختان طبي طوعي للذكور

العلاج

تقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد علاج لعدوى فيروس العوز المناعي البشري. وتعالج هذه العدوى بالعقاقير المضادة للفيروسات القهقرية Antiretroviral Treatment التي تمنع تكاثر الفيروس في الجسم.

وتضيف المنظمة أنه لا يشفي العلاج المستعمل حاليا بمضادات الفيروسات القهقرية من عدوى فيروس العوز المناعي البشري ولكنه يسمح للجهاز المناعي للشخص بأن يصبح أقوى. ويساعده ذلك في مكافحة أنواع العدوى الأخرى.

وحاليا، يجب أن يؤخذ العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية يوميا طيلة ما تبقى من حياة الشخص المصاب.

ويقلل العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية من كمية الفيروس في جسم الشخص. ويؤدي ذلك إلى إيقاف الأعراض ويتيح للشخص أن يحيا حياة كاملة وصحية.