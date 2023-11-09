هل يمكن لمرضى النقرس شرب الشاي والقهوة؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه ‫يمكن لمرضى النقرس تخفيف متاعبهم من خلال التغذية السليمة؛ حيث ينبغي ‫الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على "البيورين"، وهي المادة التي يحولها ‫الجسم إلى حمض اليوريك المسبب لمتاعب النقرس والمتمثلة في التهابات ‫مؤلمة في المفاصل والعظام.

‫وأوضحت الجمعية أن الأغذية المحتوية على البيورين هي اللحوم والنقانق ‫وأنواع معينة من الأسماك مثل الرنجة والسردين، بينما ينبغي تناول العدس ‫باعتدال لاحتوائه على البيورين أيضا.

وأضافت الجمعية أن النظام الغذائي السليم لمرضى النقرس يقوم على ‫الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب والبطاطس، بالإضافة إلى البيض ‫ومنتجات الألبان.

‫سوائل كافية

‫ومن المهم أيضا شرب السوائل على نحو كاف، بمعدل يبلغ 3 لترات يوميا؛ حيث ‫يساعد شرب السوائل بكثرة على طرد حمض اليوريك من الجسم عبر التبول.

‫وينبغي على مرضى النقرس الابتعاد عن العصائر المحتوية على سكر الفاكهة ‫(الفركتوز)، نظرا لأنها ترفع نسبة تركيز حمض اليوريك في ‫الدم.

‫وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن لمرضى النقرس شرب الشاي والقهوة باعتدال.