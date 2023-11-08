‫نقص فيتامين "إي" يهاجم هذه الفئات

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫نقص فيتامين "إي" (E) يهاجم بعض الفئات، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين لم تعد أجسامهم ‫قادرة على امتصاص الدهون من الطعام بشكل صحيح، نظرا لأن فيتامين "إي" يندرج ‫ضمن الفيتامينات التي تذوب في الدهون، لذلك يدخل الجسم مع الدهون ‫الغذائية.

وأوضحت الجمعية أن الأمراض التي تؤدي إلى صعوبة امتصاص الدهون من ‫الطعام بشكل صحيح، تشمل

التليف الكيسي.

متلازمة الأمعاء القصيرة.

التهاب ‫البنكرياس المزمن.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون نقص فيتامين "إي" وراثيا، مثل ‫متلازمة "باسن كورنزفايغ"، وهو اضطراب خلقي في ‫أيض الدهون.

‫أعراض نقص فيتامين إي

وتتمثل أعراض نقص فيتامين "إي" في:

فقر الدم.

التعب المستمر.

الدوار.

تراجع ‫القدرة على بذل المجهود.

مشاكل عصبية مثل ضعف التوازن ‫والتنسيق وتلف الأعصاب الحسية وأعراض الشلل وضعف العضلات.

وأوضحت الجمعية أن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى فيتامين "إي" بمعدل يتراوح ‫من 12 إلى 15 مليغراما يوميا، مشيرة إلى أنه يمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل جنين القمح وزيت جنين القمح ‫وبذور دوار الشمس وزيت دوار الشمس وزيت الزيتون والمكسرات مثل البندق ‫واللوز.

‫وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية ‫المحتوية على فيتامين "إي" تحت إشراف الطبيب.