الأطعمة الحريفة تؤثر على الصحة بهذه الطريقة
قال مركز التغذية بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية إن الأطعمة الحريفة، مثل الفلفل الحار والزنجبيل والخردل، تتميز بفوائد صحية جمّة حيث إنها تعمل على تحفيز إفراز اللعاب وعصارة المعدة وتنشيط حركة المعدة والأمعاء، مما يساعد على تحفيز عملية الهضم.
تعزيز المناعة
وأضاف المركز الألماني أن الأطعمة الحريفة تعمل على تعزيز المناعة، ومن ثم محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات والجراثيم. كما أنها تعمل على توسيع الأوعية الدموية، ومن ثم تحسين الدورة الدموية، الأمر الذي يعود بالفائدة على جهاز المناعة أيضا.
وقد تساعد الأطعمة الحريفة على مواجهة نزلات البرد، حيث تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وتساعد على إذابة المخاط، كما تساعد على علاج انسداد الأنف.
وتحفز الأطعمة الحريفة أيضا الطاقة، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية.
وتعمل الأطعمة الحريفة على تحفيز إفراز العرق، مما يساعد على تبريد الجسم.
وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطعمة الحريفة الجسم على إفراز هرمون "الإندورفين" ومن ثم تحسين الحالة المزاجية.
تحذير لبعض الفئات
ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الأطعمة الحريفة لا تعد مناسبة لبعض الفئات، عل غرار من يعاني من متلازمة القولون العصبي أو أمراض الكلى أو أمراض المثانة، بالإضافة لمن يعانون من متاعب بالجهاز الهضمي بعد تناول الأطعمة الحريفة مثل آلام المعدة وحرقة المعدة وتهيج الأغشية المخاطية والغثيان والقيء والإسهال أو مشاكل بضغط الدم.