الأطعمة الحريفة تؤثر على الصحة بهذه الطريقة

قال مركز التغذية بولاية بادن ‫فورتمبيرغ الألمانية إن الأطعمة الحريفة، مثل الفلفل الحار والزنجبيل ‫والخردل، تتميز بفوائد صحية جمّة حيث إنها تعمل على تحفيز إفراز اللعاب ‫وعصارة المعدة وتنشيط حركة المعدة والأمعاء، مما يساعد على تحفيز عملية ‫الهضم.

‫تعزيز المناعة

‫وأضاف المركز الألماني أن الأطعمة الحريفة تعمل على تعزيز المناعة، ومن ثم محاربة ‫البكتيريا والفيروسات والفطريات والجراثيم. كما أنها تعمل على توسيع ‫الأوعية الدموية، ومن ثم تحسين الدورة الدموية، الأمر الذي يعود ‫بالفائدة على جهاز المناعة أيضا.

‫وقد تساعد الأطعمة الحريفة على مواجهة نزلات البرد، حيث تتمتع بتأثير ‫مضاد للالتهابات وتساعد على إذابة المخاط، كما تساعد على علاج انسداد ‫الأنف.

وتحفز الأطعمة الحريفة أيضا الطاقة، مما يساعد على حرق ‫السعرات الحرارية.

‫وتعمل الأطعمة الحريفة على تحفيز إفراز العرق، مما يساعد على تبريد ‫الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطعمة الحريفة الجسم على إفراز هرمون ‫"الإندورفين" ومن ثم تحسين الحالة المزاجية.

‫تحذير لبعض الفئات

‫ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الأطعمة الحريفة لا تعد مناسبة لبعض ‫الفئات، عل غرار من يعاني من متلازمة القولون العصبي أو ‫أمراض الكلى أو أمراض المثانة، بالإضافة لمن يعانون من متاعب ‫بالجهاز الهضمي بعد تناول الأطعمة الحريفة مثل آلام المعدة وحرقة المعدة ‫وتهيج الأغشية المخاطية والغثيان والقيء والإسهال أو مشاكل بضغط ‫الدم.