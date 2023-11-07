لون الجلد وشكله.. انظر ما يحدث داخل جسمك

يخبرك جلدك بالعديد من المعلومات عن صحتك العامة، بدءا من التعب العام إلى مرض باركنسون، فهو نافذة تظهر ما يحدث في داخل جسمك.

ويقول الدكتور بروس برود، طبيب الأمراض الجلدية والمحاضر في جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا: "يمكنك معرفة الكثير عن شخص ما من خلال النظر إلى بشرته"، وذلك في تصريحات في موقع الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية.

ويضيف الدكتور برود: "من الأشياء التي يمكن لطبيب الأمراض الجلدية معرفتها من خلال النظر إلى شخص ما هو مقدار التعرض للشمس، عبر ملاحظة أمور مثل التجاعيد وفقدان مرونة الجلد.

ويقول الدكتور ستيفن دافيلوي، طبيب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة واين ستيت في ديربورن، ميشيغان: "يمكن أن تكون الهالات السوداء المترهلة تحت العينين دليلا على التعب".

ويمكن للبشرة أيضًا أن تخبر الطبيب إذا كان الشخص يشرب ما يكفي من السوائل للبقاء رطبًا، فإحدى علامات الجفاف هي الجلد الغائر حول العينين.

ويقول الدكتور برود: "غالبا ما يكون لون جلد المدخنين شاحبًا، كما تظهر لديهم التجاعيد حول الشفاه".

وتاليا أبرز التغيرات في الجلد وبماذا ترتبط:

الجلد الجاف والحكة

يعاني الأشخاص المصابون بأمراض جلدية مزمنة مثل التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما) من الجلد الجاف والحكة وبشكل أكثر شدة.

مع ذلك، قد يكون سبب الحكة وجود مرض غير مشخص. على سبيل المثال، يمكن لمرض السكري أن يجعل الجلد أكثر عرضة للحكة، كما هو الحال مع سرطان الغدد الليمفاوية. يمكن أن تسبب المواد الأفيونية والأدوية الأخرى الحكة أيضًا. قد تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية إلى جفاف الجلد.





تهيج بشرة اليدين

يمكن أن يؤدي غسل اليدين باستمرار واستخدام معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول إلى التأثير سلبًا على يديك. عادة ما تساعد كريمات أو مراهم اليد المرطبة على حل هذه المشكلة الشائعة.

لكن في بعض الأحيان يكون السبب حالة تسمى التهاب الجلد والعضلات، ويمكن أن يشابه التهاب جلد اليد الناتج عن التهيج أو الإفراط في الغسيل، مع ظهور بقع حمراء على ظهر اليدين.

والتهاب الجلد والعضلات هو مرض التهابي مناعي ذاتي يشبه مرض الذئبة.

قشرة الرأس "الزهم"

الزهم هو الاسم الطبي للقشرة التي تظهر على فروة الرأس. ويمكن عادةً علاج قشرة الرأس بالشامبو الطبي أو العلاجات الموصوفة.

ويقول الدكتور برود: "لكن حتى قشرة الرأس يمكن أن تكون دليلا على مرض كامن.. فالمرضى الذين يعانون من حالات عصبية مثل مرض باركنسون أو السكتة الدماغية هم أكثر عرضة للإصابة بالزهم الشديد."

حب الشباب

تعتبر البثور أمرا طبيعيا خلال فترة المراهقة، وغالبًا ما تستمر حتى مرحلة البلوغ. ويمكن أن يؤدي استعمال الكمامة أيضًا إلى ظهور حب الشباب.

ويقول الدكتور دافيلوي "لكن ظهور حب الشباب الذي لم يكن لديك من قبل، يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى وجود خلل هرموني، مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) لدى النساء".

تغيرات لون البشرة

يمكن أن تشير تغيرات لون الجلد في بعض الأحيان إلى مرض، كالتالي:

الجلد المصفر أو البرتقالي قد يشير إلى وجود مرض في الكلى أو الكبد.

البقع البنية أو الداكنة على السيقان قد تشير إلى أن الدم لا يتحرك بشكل جيد، وقد تتطور في النهاية إلى تقرحات.

نتوءات صغيرة حول العينين

تسمى النتوءات الصفراء الصغيرة التي يمكن أن تظهر حول العينين أو الأنف بالزانثلازما، وهي تتكون من رواسب الكوليسترول. يقول الدكتور دافيلوي: "في بعض الأشخاص، تكون هذه علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".

الطفح الجلدي

هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور طفح جلدي على بشرتك. تشمل حالات الطفح الجلدي الشائعة التهاب الجلد التماسي، وهو رد فعل تجاه شيء يلمسه جلدك.

لكن في أحيان أخرى يظهر الطفح الجلدي كعرض من أعراض الأمراض الجلدية، مثل مرض لايم، وطفح الوجه الذي يصاب به العديد من مرضى الذئبة الحمراء.





كيف تؤثر أمراض الكلى على صحة الجلد؟

تؤثر أمراض الكلى على صحة الجلد، ومن المحتمل ألا يكون هذا التأثير من الأعراض الأولية، ولكن مع تقدم المرض، تصبح جلية في مناطق مختلفة من الجلد. ومع ذلك، يمكن أن تختلف هذه الأعراض من شخص لآخر.

وتسبب أمراض الكلى تغيرات في الجلد، حيث إن الصعوبة التي تواجهها الكلى في تصفية الدم تؤدي إلى تراكم الفضلات والسموم. بالإضافة إلى ذلك، تسبب مشاكل في توازن المعادن في الجسم واضطرابات في الغدد العرقية، ونتيجة لذلك، تتراجع صحة الجلد، وذلك وفقا لمقال نشره موقع "أمليور تا سانتي" الفرنسي للكاتبة لايدي مورا مولينا.

والتالي أعراض تظهر على الجلد نتيجة أمراض الكلى:

الجفاف الشديد، حيث يصبح الجلد خشنًا وله قشور تشبه حراشف السمك.

تشقق الجلد

حكة

ظهور خدوش على الجلد التي يمكن أن تتحول إلى قروح.

تغير لون الجلد نتيجة تراكم السموم الناجمة عن أمراض الكلى، فقد يصبح الجلد شاحبًا أو مصفرًا أو رماديًا.

تغير لون الأظافر

ظهور خطوط بيضاء على سطح الظفر.

الوذمة، أي تجمع السوائل في مناطق مثل القدمين والكاحلين والساقين واليدين والوجه.

الطفح الجلدي

ظهور تقرحات

علاج آثار أمراض الكلى على الجلد

التحكم في مستويات فوسفات الكالسيوم في الجسم من خلال استخدام الأدوية التي يصفها الطبيب وينبغي تناولها بانتظام.

الاهتمام بالنظام الغذائي، ويجب أن يهدف النظام الغذائي أيضًا إلى تقليل الفوسفات. وفي هذه الحالة تخف الأعراض الجلدية.

استخدام المنتجات الخالية من المعطرات.

ارتداء ملابس مريحة.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن، إذ يؤدي الاستحمام بالمياه ذات درجة حرارة عالية إلى جفاف الجلد وتهيجه.

آثار النظام الغذائي على الجلد

قد يسبب الإفراط في استهلاك الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة والسكريات المكررة، ظهور حب الشباب وتفاقمه.

ويرتبط الترهل والشيخوخة المبكرة بنقص تناول الفواكه والخضروات وغيرها، وينتج عن ذلك جفاف الجلد، وفقا للكاتبة أندريا بينيا، في التقرير الذي نشره موقع "ألامينتي" الإسباني.

أطعمة مفيدة لصحة الجلد