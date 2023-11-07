يعيش الآلاف في مناطق الحروب والكوارث الطبيعية ظروفا صعبة تجعل من الصعب عليهم الحصول على مياه الشرب، فما آثار نقص الماء على الجسم؟ وكم من الوقت يمكنك العيش بدون ماء؟

يمكن للإنسان أن يعيش بضعة أيام فقط بدون ماء. وهناك عوامل مختلفة تؤثر على كمية المياه التي يحتاجها. ولهذا السبب، لا يمكن تحديد المدة التي يمكن أن يعيشها الإنسان بدون ماء بدقة.

ويحدث الجفاف بسرعة، مما يسبب العطش الشديد والتعب، وفي النهاية فشل الأعضاء والموت، وقد ينتقل الشخص من الشعور بالعطش والبطء قليلا في اليوم الأول بدون ماء إلى فشل الأعضاء في اليوم الثالث.

والجفاف لا يؤثر على الجميع بنفس الطريقة حيث يكون لكل شخص مستوى مختلف من تحمل هذا الجفاف، فقد يكون شخص ما قادر على البقاء بدون ماء لفترات أطول مقارنة بأشخاص آخرين.

كم من الوقت يمكن للشخص أن يعيش بدون ماء؟

يمكن للصحة العامة للشخص أن تحدد كمية المياه التي يحتاجها للشرب.

ويحتاج الجسم إلى الكثير من الماء للقيام بالعديد من الوظائف الأساسية، مثل موازنة درجة الحرارة الداخلية والحفاظ على الخلايا على قيد الحياة.

وكقاعدة عامة، يمكن لأي شخص أن يعيش بدون ماء لمدة 3 أيام تقريبا. ومع ذلك، فإن بعض العوامل، مثل كمية المياه التي يحتاجها الجسم الفردي، وكيفية استخدامه للمياه، يمكن أن تؤثر على ذلك.

وتشمل العوامل التي قد تغير كمية المياه التي يحتاجها الشخص ما يلي:

العمر.

مستويات النشاط.

الصحة العامة.

العوامل الجسدية، مثل الطول والوزن.

الجنس.

ما يأكله الشخص قد يؤثر أيضا على كمية الماء التي يحتاجها للشرب. وعلى سبيل المثال، قد لا يحتاج الشخص الذي يتناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الفواكه أو العصائر أو الخضار، إلى شرب كمية كبيرة من الماء مثل الشخص الذي يتناول الحبوب والخبز وغيرها من الأطعمة الجافة.

تؤثر الظروف البيئية التي يعيشها الشخص أيضا على كمية المياه التي يستخدمها جسمه، حيث يتعرق الشخص الذي يعيش في مناخ حار جدا، مما يؤدي إلى فقدان المزيد من الماء. كما أن الشخص المصاب بالإسهال أو القيء إذا لم يتمكن من الوصول إلى الماء، فسيفقده بشكل أسرع بكثير من الشخص الذي لا يعاني من هذه المشكلات.





آثار نقص الماء

لا يستطيع الإنسان البقاء على قيد الحياة إلا لفترة قصيرة من الوقت بدون ماء لأن الجسم يحتاجه في كل العمليات تقريبا، بما في ذلك:

تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال التعرق والتنفس.

المساعدة في عملية الهضم عن طريق تكوين اللعاب وتكسير الطعام.

ترطيب الأغشية المخاطية.

المساعدة على توازن درجة الحموضة في الجسم.

تشحيم المفاصل والحبل الشوكي.

مساعدة الدماغ على إنتاج واستخدام هرمونات معينة.

المساعدة على نقل السموم خارج الخلايا.

التخلص من الفضلات عن طريق البول والتنفس.

توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وبدون الماء، لن يتمكن الجسم من أداء وظائفه بشكل صحيح وسيبدأ في التوقف عن العمل.

ويستخدم الجسم الماء لإنتاج العرق الذي يتبخر ويخفض درجة حرارة الجسم. وبدونه، لا يستطيع الجسم إنتاج العرق مما قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم والضغط على السوائل في الجسم، بما في ذلك الدم.

وإذا أدى ذلك إلى انخفاض حجم الدم، فإن ذلك يتسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم. وهذا في حد ذاته يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي أو الموت. وفي الوقت نفسه، يجف الفم، ويتباطأ الجهاز الهضمي.

فشل الكلى

يساعد الماء الجسم على إزالة السموم من الخلايا وإفرازها عن طريق البول والتنفس. وبدون الماء، لا يستطيع الجسم القيام بذلك بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكم السموم.

ويؤدي تراكم المواد السامة إلى الإضرار بالكلى التي تعالج هذه السموم وتزيلها من الجسم.

وإذا فشلت الكلى، تتراكم السموم بشكل أكبر، مما يتسبب في فشل الأعضاء على نطاق واسع والموت.

أعراض الجفاف

يمكن أن يتسبب الجفاف في الصداع والارتباك.

ويمكن أن تظهر أعراض الجفاف بسرعة، إذا بدأ الجسم في فقدان الماء، فإنه يرسل إشارات إلى الدماغ لتحفيز الاستجابة التي سيلاحظها الشخص.

ويعد العطش أول علامة على أن الشخص ليس لديه ما يكفي من الماء في جسمه. كما أن معظم الناس على دراية بأعراض الجفاف البسيطة، مثل جفاف الفم الشديد أو الشعور بالعطش الشديد.

إذا تجاهل الشخص هذه العلامات أو لم يتمكن من الحصول على الماء، فسوف يستجيب جسمه، وسيرسل الدماغ إشارات إلى الجسم للحفاظ على الماء والتبول بشكل أقل؛ وسيؤدي هذا أيضا إلى إبطاء وظيفة الكلى.

وقد يسبب الجفاف تغيرات ملحوظة أخرى في الجسم، مثل: