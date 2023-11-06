صحة

قلة النوم تجعل رد فعلك بطيئا.. وهذا الحل

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6/11/2023

قالت الجمعية الألمانية لأبحاث وطب النوم إن قلة النوم تنطوي على مخاطر صحية عديدة تتمثل في ‫التعب والإرهاق أثناء النهار والصداع وضعف التركيز وتراجع القدرة على ‫بذل المجهود وبطء ردة الفعل.

‫كما أن قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب ‫والأوعية الدموية وداء السكري، وهي أمراض قد تؤدي إلى مضاعفات مميتة، وكذلك الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

‫وأضافت الجمعية أن مقدار النوم الذي يحتاجه الجسم ليجدد نشاطه وطاقته ‫يختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن معدل النوم الصحي يتراوح بين 6 و8 ‫ساعات.

وللاستمتاع بنوم صحي وهانئ، أوصت الجمعية باتخاذ التدابير التالية:

  • حافظ على مواعيد نوم منتظمة.
  • حافظ على بيئة نوم هادئة، حيث ينبغي إطفاء التلفاز والهاتف الذكي ‫والحاسوب قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى الفراش.
  • قم بتهوية غرفة النوم قبل الذهاب إلى الفراش، وتأكد من أن درجة حرارة ‫الغرفة مريحة، علما بأن درجة حرارة الغرفة الثابتة البالغة 24 درجة ‫مئوية تساعد على النوم.
  • تجنب القيام بالأشياء التي تزعجك أو تضغط عليك قبل النوم مباشرة.
  • لا تمارس الرياضة قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة، لأن الرياضة ‫تنشط الجسم، وبالتالي يصعب على الكثير من الأشخاص النوم.
  • ‫تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود في ‫المساء، لأن هذه المشروبات لها تأثير منبه ومحفز، وبالتالي يمكن أن ‫تعيق النوم أو الاستمرار في النوم.
  • لا تذهب إلى الفراش بمعدة ممتلئة كثيرا أو فارغة، تناول وجبة العشاء -على أن تكون خفيفة- قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات.
  • يراعى أن مسار اليوم يؤثر على جودة النوم، حيث يساعد قضاء نصف ساعة في ‫الشمس في الصباح على إيقاف إنتاج هرمون النوم "الميلاتونين"، كما أن ‫ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة بعد الظهر تساعد على النوم ‫لاحقا وتزيد من مقدار النوم العميق.

المصدر : الألمانية