قلة النوم تجعل رد فعلك بطيئا.. وهذا الحل

قالت الجمعية الألمانية لأبحاث وطب النوم إن قلة النوم تنطوي على مخاطر صحية عديدة تتمثل في ‫التعب والإرهاق أثناء النهار والصداع وضعف التركيز وتراجع القدرة على ‫بذل المجهود وبطء ردة الفعل.

‫كما أن قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب ‫والأوعية الدموية وداء السكري، وهي أمراض قد تؤدي إلى مضاعفات مميتة، وكذلك الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

‫وأضافت الجمعية أن مقدار النوم الذي يحتاجه الجسم ليجدد نشاطه وطاقته ‫يختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن معدل النوم الصحي يتراوح بين 6 و8 ‫ساعات.

وللاستمتاع بنوم صحي وهانئ، أوصت الجمعية باتخاذ التدابير التالية: