الاستخدام المفرط للمسكنات يؤذي الكلى والمعدة
حذرت غرفة الصيادلة -في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية- من أن تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، بشكل مفرط أو لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة على المعدة والكلى.
وأوضحت أن تناول المسكنات المضادة للالتهابات مثل "إيبوبروفين، ديكلوفيناك، نابروكسين" بشكل متكرر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة وأضرار بالكلى، في حين أن تناول جرعات زائدة من "باراسيتامول" يمكن أن يُلحق ضررا بالكبد.
وقالت غرفة الصيادلة إن المسكنات قد تؤدي إلى تفاعلات مع أدوية أخرى، فهي على سبيل المثال يمكن أن تؤثر بالسلب على مفعول الأدوية الخافضة لضغط الدم.
تدابير بديلة
وأشارت غرفة الصيادلة الألمانية إلى أنه يمكن اتخاذ تدابير بديلة لمواجهة الألم قبل اللجوء إلى تناول المسكنات، فعلى سبيل المثال يمكن تخفيف الصداع من خلال شرب السوائل بكمية كافية.
وأضافت أنه يمكن تخفيف آلام الظهر أو العضلات أو الدورة الشهرية من خلال الاستحمام بماء دافئ أو استخدام زجاجة ماء ساخن أو لصقات الحرارة.
وختمت غرفة الصيادلة بالقول: إذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف الألم، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وتناول العلاج في الوقت المناسب.