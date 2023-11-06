الاستخدام المفرط للمسكنات يؤذي الكلى والمعدة

حذرت غرفة الصيادلة -في ولاية ‫ساكسونيا السفلى الألمانية- من أن تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم ‫وصفة طبية، بشكل مفرط أو لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى آثار ‫جانبية خطيرة على المعدة والكلى.

‫وأوضحت أن تناول المسكنات المضادة للالتهابات مثل "إيبوبروفين، ديكلوفيناك، نابروكسين" بشكل متكرر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ‫بقرحة المعدة وأضرار بالكلى، في حين أن تناول جرعات زائدة من ‫"باراسيتامول" يمكن أن يُلحق ضررا بالكبد.

وقالت غرفة الصيادلة إن المسكنات قد تؤدي إلى تفاعلات مع أدوية أخرى، فهي على سبيل ‫المثال يمكن أن تؤثر بالسلب على مفعول الأدوية الخافضة لضغط الدم.





‫تدابير بديلة

‫وأشارت غرفة الصيادلة الألمانية إلى أنه يمكن اتخاذ تدابير بديلة لمواجهة الألم ‫قبل اللجوء إلى تناول المسكنات، فعلى سبيل المثال يمكن تخفيف الصداع من ‫خلال شرب السوائل بكمية كافية.

وأضافت أنه يمكن تخفيف آلام الظهر أو العضلات أو الدورة الشهرية من ‫خلال الاستحمام بماء دافئ أو استخدام زجاجة ماء ‫ساخن أو لصقات الحرارة.

و‫ختمت غرفة الصيادلة بالقول: إذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف الألم، فمن الأفضل استشارة الطبيب ‫لتحديد السبب الحقيقي وتناول العلاج في الوقت المناسب.