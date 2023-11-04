هذه العلامات تنذر بسرطان البنكرياس
تنذر أعراض معينة بالإصابة بسرطان البنكرياس، أبرزها تغيرات ملموسة ومحسوسة في البطن والألم العميق في الجزء العلوي منه.
وقال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن الورم السرطاني يمكن أن يعوق تدفق الصفراء، مما يتسبب في تغير لون الجلد وملتحمة العين إلى اللون الأصفر.
كما يمكن للورم المتنامي أن يتسبب في تضيق الاثنا عشر أو مخرج المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء.
وتشمل الأعراض أيضا فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية والحمى والتعرق الليلي والتعب الشديد وتراجع القدرة على بذل المجهود والإسهال أو الإمساك.
وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لأنه كلما تم اكتشاف سرطان البنكرياس مبكرا زادت فرص الشفاء.
يُشار إلى أن عوامل الخطورة التي ترفع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس تتمثل في العامل الوراثي وداء السكري والتدخين وشرب الخمر، كما يرتفع الخطر لدى الأشخاص الذين تم استئصال معدتهم.