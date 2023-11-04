‫كيف نتعامل مع ألم العصب ثلاثي التوائم؟

يعد ألم العصب ثلاثي التوائم ألما شديدا للغاية، ويتسبب في نوبات ذلك الألم أبسط الأشياء مثل تناول الطعام والشراب.

‫وأوضح الطبيب الألماني كارستن جيلتنيكي أن العصب ثلاثي التوائم هو العصب الذي ‫ينقل محفزات اللمس والألم في منطقة الوجه، مشيرا إلى أنه غالبا ما يصيب الأشخاص فوق 50 عاما، وتعد النساء أكثر عرضة ‫للإصابة به مقارنة بالرجال.

‫وأضاف طبيب الأعصاب أن سبب ألم العصب ثلاثي التوائم غير واضح، ‫ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى وجود اتصال مباشر بين الشريان في الدماغ ‫والعصب ثلاثي التوائم، الذي ينشأ هناك، مما يؤدي إلى حدوث دوائر قِصر.

‫ألم على جانب واحد

ويعد ألم العصب ثلاثي التوائم ألما شديدا للغاية، وغالبا ما يكون على ‫جانب واحد من الوجه. وتتسبب أنشطة الحياة اليومية البسيطة في حدوث نوبات ‫ذلك الألم مثل تناول الطعام أو الشراب أو غسل الوجه أو تنظيف الأسنان أو حتى ‫مجرد التحدث.

من جانبها، قالت البروفيسورة داجني هولي إنه يتم علاج ألم العصب ثلاثي التوائم ‫بطرق عديدة تشمل الأدوية مثل مسكنات الألم وأدوية الصرع، والحَقن ‫بالبوتوكس لإصابة العصب بالشلل.

وأضافت طبيبة الأعصاب الألمانية أنه يمكن أيضا تدمير ألياف الألم بواسطة مسبار فيما يعرف بـ"التخثير ‫الحراري"، كما يمكن توجيه جرعة عالية من الأشعة السينية إلى منطقة الألم.

‫وللتخلص التام من الألم يمكن اللجوء إلى الجراحة.