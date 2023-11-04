كيف نتعامل مع ألم العصب ثلاثي التوائم؟
يعد ألم العصب ثلاثي التوائم ألما شديدا للغاية، ويتسبب في نوبات ذلك الألم أبسط الأشياء مثل تناول الطعام والشراب.
وأوضح الطبيب الألماني كارستن جيلتنيكي أن العصب ثلاثي التوائم هو العصب الذي ينقل محفزات اللمس والألم في منطقة الوجه، مشيرا إلى أنه غالبا ما يصيب الأشخاص فوق 50 عاما، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال.
وأضاف طبيب الأعصاب أن سبب ألم العصب ثلاثي التوائم غير واضح، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى وجود اتصال مباشر بين الشريان في الدماغ والعصب ثلاثي التوائم، الذي ينشأ هناك، مما يؤدي إلى حدوث دوائر قِصر.
ألم على جانب واحد
ويعد ألم العصب ثلاثي التوائم ألما شديدا للغاية، وغالبا ما يكون على جانب واحد من الوجه. وتتسبب أنشطة الحياة اليومية البسيطة في حدوث نوبات ذلك الألم مثل تناول الطعام أو الشراب أو غسل الوجه أو تنظيف الأسنان أو حتى مجرد التحدث.
من جانبها، قالت البروفيسورة داجني هولي إنه يتم علاج ألم العصب ثلاثي التوائم بطرق عديدة تشمل الأدوية مثل مسكنات الألم وأدوية الصرع، والحَقن بالبوتوكس لإصابة العصب بالشلل.
وأضافت طبيبة الأعصاب الألمانية أنه يمكن أيضا تدمير ألياف الألم بواسطة مسبار فيما يعرف بـ"التخثير الحراري"، كما يمكن توجيه جرعة عالية من الأشعة السينية إلى منطقة الألم.
وللتخلص التام من الألم يمكن اللجوء إلى الجراحة.