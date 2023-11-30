نصائح غذائية لمرضى التهاب المفاصل التنكسي

قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن ‫التغذية السليمة تساعد على تخفيف متاعب التهاب المفاصل التنكسي المعروف ‫أيضا باسم "الفصال العظمي".

وأوضح المركز أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تتميز بتأثير مثبط ‫للالتهابات، وتتمثل مصادرها الغذائية في زيت بذر الكتان ‫والأسماك مثل الرنجة والسلمون والمكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو ‫والبذور مثل بذور دوارالشمس وبذور اليقطين والصنوبر.

‫كما تتميز الأعشاب والتوابل مثل الكركم والزنجبيل والفلفل الحار والكمون ‫والكزبرة بتأثير مضاد للالتهابات ومحفز للدورة الدموية. ويمتاز البصل ‫والثوم بهذا التأثير أيضا.

‫وتعتبر الأغذية البحرية مثل بلح البحر والسلطعون والروبيان مصادر ‫طبيعية للغلوكوزامين، وهو أحد مكونات النسيج الضام والغضاريف والسائل ‫الزليلي في الجسم.

ومن المهم أيضا تناول منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن باعتدال، ومن الأفضل اختيار الأصناف قليلة ‫الدسم.

‫وينصح بتقليل الأطعمة التالية:

اللحوم الحمراء ومشتقاتها مثل الكبد والنقانق.

الفواكه المجففة بسبب محتواها العالي من الفركتوز.

الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية مثل البطاطس ‫المقلية ومنتجات الدقيق الأبيض والمخبوزات الدهنية مثل الكرواسون.

المايونيز ودهون النخيل بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية ‫المشبعة.

ومن المهم أيضا شرب السوائل على نحو كاف، لا سيما الماء وشاي ‫الأعشاب غير المحلى.