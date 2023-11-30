نصائح غذائية لمرضى التهاب المفاصل التنكسي
قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن التغذية السليمة تساعد على تخفيف متاعب التهاب المفاصل التنكسي المعروف أيضا باسم "الفصال العظمي".
وأوضح المركز أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تتميز بتأثير مثبط للالتهابات، وتتمثل مصادرها الغذائية في زيت بذر الكتان والأسماك مثل الرنجة والسلمون والمكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو والبذور مثل بذور دوارالشمس وبذور اليقطين والصنوبر.
كما تتميز الأعشاب والتوابل مثل الكركم والزنجبيل والفلفل الحار والكمون والكزبرة بتأثير مضاد للالتهابات ومحفز للدورة الدموية. ويمتاز البصل والثوم بهذا التأثير أيضا.
وتعتبر الأغذية البحرية مثل بلح البحر والسلطعون والروبيان مصادر طبيعية للغلوكوزامين، وهو أحد مكونات النسيج الضام والغضاريف والسائل الزليلي في الجسم.
ومن المهم أيضا تناول منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن باعتدال، ومن الأفضل اختيار الأصناف قليلة الدسم.
وينصح بتقليل الأطعمة التالية:
- اللحوم الحمراء ومشتقاتها مثل الكبد والنقانق.
- الفواكه المجففة بسبب محتواها العالي من الفركتوز.
- الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية ومنتجات الدقيق الأبيض والمخبوزات الدهنية مثل الكرواسون.
- المايونيز ودهون النخيل بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية المشبعة.
ومن المهم أيضا شرب السوائل على نحو كاف، لا سيما الماء وشاي الأعشاب غير المحلى.