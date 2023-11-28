بريطانيا ترصد أول حالة بشرية مصابة بسلالة إنفلونزا مشابهة لفيروس يصيب الخنازير

قالت بريطانيا أمس الاثنين إنها رصدت أول حالة بشرية مصابة بسلالة الإنفلونزا "إتش 1 إن 2″، وهي سلالة مشابهة لفيروس منتشر حاليا بين الخنازير، وإن الشخص المعني أصيب بأعراض خفيفة من المرض وتعافى بشكل كامل.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في بيان إنه تم اكتشاف الحالة في إطار المراقبة الوطنية المعتادة للإنفلونزا، وإن مصدر العدوى لم يعرف.

وقالت مديرة الحوادث في الوكالة ميرا تشاند "هذه هي المرة الأولى التي نرصد فيها هذا الفيروس لدى البشر، إذ إن هذه السلالة تشبه إلى حد كبير الفيروسات التي تم رصدها في خنازير".

وأوضحت الوكالة البريطانية أن فيروس "إتش 1 إن 2" هو أحد "المتحورات الرئيسية لفيروس إنفلونزا الخنازير في الخنازير ويصيب البشر أحيانا، عادة بعد الاتصال المباشر أو غير المباشر بخنازير أو في بيئات ملوثة بالعدوى".

وقال بيان الوكالة إن السلطات البريطانية تتابع المخالطين المقربين من الحالة، مضيفا أن الوضع يخضع لمراقبة مكثفة في غرف العمليات الجراحية والمستشفيات في منطقة نورث يوركشاير شمالي إنجلترا.

وفي عام 2009 أصابت جائحة إنفلونزا الخنازير سلالة "إتش 1 إن 1" ملايين الأشخاص، وكان سبب الإنفلونزا فيروس يحتوي على مادة وراثية من فيروسات كانت تنتشر بين الخنازير والطيور والبشر.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنه بناء على معلومات أولية فإن السلالة المسببة للعدوى التي تم رصدها في بريطانيا تختلف عن السلالة المكتشفة في حوالي 50 إصابة بشرية أخرى أو نحو ذلك من السلالة التي تم رصدها في أماكن أخرى على مستوى العالم منذ عام 2005.

ورُصدت نحو 50 حالة انتقال لعدوى فيروس "إتش 1 إن 2" إلى البشر في العالم منذ العام 2005.