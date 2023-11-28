صحة|المملكة المتحدة

بريطانيا ترصد أول حالة بشرية مصابة بسلالة إنفلونزا مشابهة لفيروس يصيب الخنازير

This 2009 Center For Disease Control and Prevention handout image taken through a microscope, shows a negative-stained image of the swine flu virus. Cases of swine fever were reported in all corners of the globe April 28, 2009 as authorities were divided in their efforts to prevent the outbreak of the deadly virus from becoming a worldwide pandemic. After the death toll in the outbreak's epicentre Mexico climbed to 152 and the number known to be infected in the United States rose to 64, authorities in Europe, the Middle East and Asia all reported cases on their patch. While the United Nations' World Health Organization (WHO) said it was still not inevitable that the outbreak would turn into a pandemic, other scientists said it may have already passed that point.
في عام 2009 أصابت جائحة إنفلونزا الخنازير سلالة "إتش 1 إن 1" ملايين الأشخاص (غيتي)
28/11/2023-|آخر تحديث: 28/11/202310:00 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت بريطانيا أمس الاثنين إنها رصدت أول حالة بشرية مصابة بسلالة الإنفلونزا "إتش 1 إن 2″، وهي سلالة مشابهة لفيروس منتشر حاليا بين الخنازير، وإن الشخص المعني أصيب بأعراض خفيفة من المرض وتعافى بشكل كامل.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في بيان إنه تم اكتشاف الحالة في إطار المراقبة الوطنية المعتادة للإنفلونزا، وإن مصدر العدوى لم يعرف.

وقالت مديرة الحوادث في الوكالة ميرا تشاند "هذه هي المرة الأولى التي نرصد فيها هذا الفيروس لدى البشر، إذ إن هذه السلالة تشبه إلى حد كبير الفيروسات التي تم رصدها في خنازير".

وأوضحت الوكالة البريطانية أن فيروس "إتش 1 إن 2" هو أحد "المتحورات الرئيسية لفيروس إنفلونزا الخنازير في الخنازير ويصيب البشر أحيانا، عادة بعد الاتصال المباشر أو غير المباشر بخنازير أو في بيئات ملوثة بالعدوى".

وقال بيان الوكالة إن السلطات البريطانية تتابع المخالطين المقربين من الحالة، مضيفا أن الوضع يخضع لمراقبة مكثفة في غرف العمليات الجراحية والمستشفيات في منطقة نورث يوركشاير شمالي إنجلترا.

وفي عام 2009 أصابت جائحة إنفلونزا الخنازير سلالة "إتش 1 إن 1" ملايين الأشخاص، وكان سبب الإنفلونزا فيروس يحتوي على مادة وراثية من فيروسات كانت تنتشر بين الخنازير والطيور والبشر.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنه بناء على معلومات أولية فإن السلالة المسببة للعدوى التي تم رصدها في بريطانيا تختلف عن السلالة المكتشفة في حوالي 50 إصابة بشرية أخرى أو نحو ذلك من السلالة التي تم رصدها في أماكن أخرى على مستوى العالم منذ عام 2005.

ورُصدت نحو 50 حالة انتقال لعدوى فيروس "إتش 1 إن 2" إلى البشر في العالم منذ العام 2005.

المصدر : رويترز