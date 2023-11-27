متى تشير البثور الهرمونية ‫إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض؟

تعد البثور الهرمونية نوعا من البثور التي تهاجم البشرة نتيجة التغيرات ‫الطارئة على النظام الهرموني بالجسم، والتي تحدث بسبب مرحلة البلوغ أو ‫فترة الحمل أو مرحلة انقطاع الطمث، فما علاجها؟ ومتى تشير ‫إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض؟

‫وقال موقع "هاوت دي" ‫الألماني إن البثور الهرمونية تحدث بسبب زيادة ‫الهرمونات الذكورية (الأندروجينات)، التي تحفز إنتاج الإفرازات الدهنية ‫(الزهم) بالجسم، مشيرة إلى أن البثور والرؤوس السوداء غالبا ما تظهر في ‫منطقة T (الجبين والأنف والذقن)، وغالبا ما تكون البثور مصحوبة باحمرار ‫وحكة.

علاج دوائي

‫وأشار "هاوت دي" إلى أنه يتم علاج البثور الدهنية بواسطة الأدوية ‫المضادة للبكتيريا والأدوية التي تعمل على ‫تقليل تكوين الرؤوس السوداء وكذلك تقليل ‫الالتهاب والأدوية التي تعمل على فتح ‫مسام الغدد الدهنية.

وإلى جانب الأدوية، ينبغي أيضا الابتعاد عن الأغذية التي تتسبب في ‫تفاقم البثور مثل منتجات الألبان والسكريات والدهون.





‫مستحضرات العناية المناسبة

‫ومن المهم أيضا استخدام مستحضرات العناية والتجميل ذات الأُس ‫الهيدروجيني المحايد (ph)، التي تخلو من المواد العطرية، وكذلك التي ‫تقوم على أساس مائي لا دهني.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب، نظرا لأن البثور الهرمونية قد تشير ‫إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، لا سيما إذا كانت البثور مصحوبة ‫بزيادة نمو الشعر في الجسم.