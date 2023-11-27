متى تشير البثور الهرمونية إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض؟
تعد البثور الهرمونية نوعا من البثور التي تهاجم البشرة نتيجة التغيرات الطارئة على النظام الهرموني بالجسم، والتي تحدث بسبب مرحلة البلوغ أو فترة الحمل أو مرحلة انقطاع الطمث، فما علاجها؟ ومتى تشير إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض؟
وقال موقع "هاوت دي" الألماني إن البثور الهرمونية تحدث بسبب زيادة الهرمونات الذكورية (الأندروجينات)، التي تحفز إنتاج الإفرازات الدهنية (الزهم) بالجسم، مشيرة إلى أن البثور والرؤوس السوداء غالبا ما تظهر في منطقة T (الجبين والأنف والذقن)، وغالبا ما تكون البثور مصحوبة باحمرار وحكة.
علاج دوائي
وأشار "هاوت دي" إلى أنه يتم علاج البثور الدهنية بواسطة الأدوية المضادة للبكتيريا والأدوية التي تعمل على تقليل تكوين الرؤوس السوداء وكذلك تقليل الالتهاب والأدوية التي تعمل على فتح مسام الغدد الدهنية.
وإلى جانب الأدوية، ينبغي أيضا الابتعاد عن الأغذية التي تتسبب في تفاقم البثور مثل منتجات الألبان والسكريات والدهون.
مستحضرات العناية المناسبة
ومن المهم أيضا استخدام مستحضرات العناية والتجميل ذات الأُس الهيدروجيني المحايد (ph)، التي تخلو من المواد العطرية، وكذلك التي تقوم على أساس مائي لا دهني.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب، نظرا لأن البثور الهرمونية قد تشير إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، لا سيما إذا كانت البثور مصحوبة بزيادة نمو الشعر في الجسم.