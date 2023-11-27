‫ما أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الرضع؟

تعتبر رائحة الفم من المشاكل التي قد تظهر لدى الرضع، فما أسبابها؟ وهل هي خطيرة؟ وما العلاج؟

أوردت مجلة "بيبي وفاميليه" أن ‫انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ‫ما هو خطير.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الأسباب البسيطة لرائحة الفم ‫الكريهة لدى الرضع تكمن في جفاف الفم والعناية السيئة به وتسوس ‫الأسنان.

‫عدوى فطرية

‫وأضافت "بيبي وفاميليه" أن انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع قد يكون ‫عرضا لمرض خطير مثل الإصابة بعدوى فطرية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من ‫خلال وجود طبقة بيضاء على الأغشية المخاطية للفم ووجود بثور ومواضع ‫ملتهبة ونزيف في الفم، بالإضافة إلى الحمى.

‫كما قد يشير انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع إلى الإصابة بالتهاب الحلق ‫واللوزتين، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال تورم اللوزتين ووجود ‫مواضع احمرار وقيح.

‫وإذا كان الطفل يتقيأ وكانت الرائحة الكريهة المنبعثة من فم الرضيع ‫حمضية، فإن ذلك يدل على إصابة الرضيع بعدوى الجهاز الهضمي أو الارتجاع ‫المريئي، والذي يحدث بسبب ارتداد حمض المعدة إلى المريء.





‫فيروسات الهربس

‫أما إذا كانت الرائحة الكريهة المنبعثة من فم الرضيع مصحوبة بزيادة ‫إفرازات اللعاب واحمرار وتورم اللثة واللسان وحمى، مع وجود جيوب في الخد ‫وتقرحات ومواضع مفتوحة، فإن ذلك ينذر بالإصابة بفيروسات الهربس.

‫وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

‫ويمكن الوقاية من رائحة الفم الكريهة لدى الرضع من خلال العناية الجيدة ‫بالأسنان اللبنية فور بزوغها، وذلك بواسطة معجون أسنان مخصص للأطفال ‫وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.