التوصل لعلاج جديد لمرض المايستوما

كشفت تجربة حديثة لعلاج مرض المايستوما أو ما يُعرف بالورم الفطري، عن نتائج واعدة وفعالة في علاج هذا المرض المنتشر بالعديد من بلدان أفريقيا وآسيا والأميركتين، وفقا لما نقلت وكالة أنباء السودان، والغارديان.

وأظهرت التجارب أن عقار فوسرافوكونازول (Fosravuconazole) ذو قدرة علاجية آمنة وأكثر فعالية، بحسب التجارب والدراسات التي أجرتها مبادرة أدوية الأمراض المهملة (DNDi) ومقرها في جنيف بالتنسيق مع مركز أبحاث المايستوما في الخرطوم وشركة إيساي اليابانية للأدوية.

ووفقا للغارديان فإن الورم الفطري هو عدوى مزمنة تسببها بعض أنواع البكتيريا والفطريات، وهو مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية التي تضم 20 مرضا استوائيا مهملا. ولا توجد أرقام دقيقة عن العدد العالمي للحالات، لكن السودان والمكسيك يسجلان أكبر عدد.

وتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية من قبل مبادرة الأدوية للأمراض المهملة في المؤتمر الأوروبي الـ13 للطب المداري والصحة الدولية "إكتميه" (ECTMIH) الذي انعقد في مدينة أوتريخت بهولندا في 20-23 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكر أستاذ الجراحة بجامعة الخرطوم ومدير مركز البحوث الطبية البروفيسور أحمد الفحل أن جرعات العلاج الجديد لمرض المايستوما أقل بكثير من الدواء المستخدم حاليا، وقال "يجب تناول حبتين فقط من "فوسرافوكونازول" مرة واحدة في الأسبوع، مقارنة بـ4 حبات يوميا للإيتراكونازول".

وأضاف الفحل أن "هذا يقلل من عبء تناول الحبوب للمرضى بشكل كبير، 8 حبات فقط في الشهر مقابل 120 حبة الحالية، إن هذا سيحسن بشكل كبير الالتزام والراحة للمرضى".