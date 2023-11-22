صحة|كرواتيا

كرواتيا ترصد تفشيا لسلالة خطيرة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

Live chickens for sale are seen in a cage at a 'wet market' in Hong Kong, China, 04 December 2013. An Indonesian domestic helper is in a critical condition at the Queen Mary Hospital in Hong Kong after contracting the deadly H7N9 avian influenza virus. Scientists in Hong Kong have confirmed the territory's first human infection with a deadly strain of bird flu, officials said 03 December. Health authorities urged residents to avoid contact with live poultry and to seek medical attention for any influenza-like symptoms.
الإصابة بالعدوى البشرية بإنفلونزا الطيور تحدث أساسا عبر الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة بالعدوى (الأوروبية-أرشيف)
22/11/2023

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان الثلاثاء أن كرواتيا رصدت تفشيا لسلالة "إتش5 إن5" الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.

وقالت المنظمة، ومقرها باريس، في تقرير نقلا عن السلطات الكرواتية إن التفشي أدى لإصابة 5 طيور داجنة من بين قطيع يضم 19 ألفا و600 طائر في مزرعة بمنطقة برودسكو بوسافسكا قرب الحدود مع البوسنة.

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وانتشرت إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى إعدام طيور داجنة يقدر عددها بمئات الملايين.

وإنفلونزا الطيور مرض يصيب الطيور في المقام الأول، وتسببه عدة أنواع من فيروسات الإنفلونزا، وقد ينتقل في حالات إلى البشر.

ومن الفيروسات التي تسبب إنفلونزا الطيور "إتش10 إن 3″ و"إتش5 إن1″ و"إتش7 إن9″ و"إتش9 إن2".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحدث الإصابة بحالات العدوى البشرية أساسا من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة بالعدوى أو البيئات الملوثة، إلا أن هذه العدوى لا تؤدي إلى الانتقال الفعال لهذه الفيروسات لدى الإنسان.

انفلونزا الطيور، إنفوغراف، الأعراض العامة لإنفلونزا الطيور وسائر أشكال الإنفلونزا

مكافحة المرض على مستوى المصدر الحيواني

وقد ارتبطت أغلبية حالات العدوى البشرية بفيروسات "إتش6 إن1″ و"إتش7 إن9" بالاحتكاك المباشر أو غير المباشر بدواجن حية أو نافقة مصابة بالعدوى. وتكتسي مكافحة المرض على مستوى المصدر الحيواني أهمية حاسمة للحد من تعرض الإنسان لخطر الإصابة بالعدوى.

وتقول المنظمة إنه يستحيل القضاء على فيروسات الإنفلونزا نظرا إلى وجود مستودع الفيروسات الصامت الشاسع لدى الطيور المائية. ويمكن أن يتواصل ظهور العدوى بالإنفلونزا الحيوانية المنشأ لدى الإنسان.

المصدر : رويترز