كرواتيا ترصد تفشيا لسلالة خطيرة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان الثلاثاء أن كرواتيا رصدت تفشيا لسلالة "إتش5 إن5" الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.

وقالت المنظمة، ومقرها باريس، في تقرير نقلا عن السلطات الكرواتية إن التفشي أدى لإصابة 5 طيور داجنة من بين قطيع يضم 19 ألفا و600 طائر في مزرعة بمنطقة برودسكو بوسافسكا قرب الحدود مع البوسنة.

وانتشرت إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى إعدام طيور داجنة يقدر عددها بمئات الملايين.

وإنفلونزا الطيور مرض يصيب الطيور في المقام الأول، وتسببه عدة أنواع من فيروسات الإنفلونزا، وقد ينتقل في حالات إلى البشر.

ومن الفيروسات التي تسبب إنفلونزا الطيور "إتش10 إن 3″ و"إتش5 إن1″ و"إتش7 إن9″ و"إتش9 إن2".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحدث الإصابة بحالات العدوى البشرية أساسا من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة بالعدوى أو البيئات الملوثة، إلا أن هذه العدوى لا تؤدي إلى الانتقال الفعال لهذه الفيروسات لدى الإنسان.

مكافحة المرض على مستوى المصدر الحيواني

وقد ارتبطت أغلبية حالات العدوى البشرية بفيروسات "إتش6 إن1″ و"إتش7 إن9" بالاحتكاك المباشر أو غير المباشر بدواجن حية أو نافقة مصابة بالعدوى. وتكتسي مكافحة المرض على مستوى المصدر الحيواني أهمية حاسمة للحد من تعرض الإنسان لخطر الإصابة بالعدوى.

وتقول المنظمة إنه يستحيل القضاء على فيروسات الإنفلونزا نظرا إلى وجود مستودع الفيروسات الصامت الشاسع لدى الطيور المائية. ويمكن أن يتواصل ظهور العدوى بالإنفلونزا الحيوانية المنشأ لدى الإنسان.