الصحة العالمية تدعو سكان شمال الكوكب لتلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا

لا يزال كوفيد-19 يشكل تهديدا مع انتشار متحور جديد من فيروس كورونا المسبب للوباء بشكل مطرد في أنحاء العالم، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء.

وقالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن "الفيروس سارس-كوف-2 ينتشر في كل بلد في الوقت الحالي، ولا يزال يشكل تهديدا".

وأشارت إلى أن الأشخاص يمكن أن يُصابوا بالإنفلونزا وسارس-كوف-2 في الوقت نفسه، وحضت سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية على التطعيم ضد كليهما مع اقتراب الشتاء.

وأضافت خلال نقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة "علينا أن نبقى يقظين لأن الفيروس ينتشر ويتطور ويتغير".

وكانت فان كيرخوف المديرةَ الفنية لشؤون كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة عام 2019، وهي الآن المديرة بالإنابة في المنظمة التابعة للأمم المتحدة لشؤون الاستعداد والوقاية من الأوبئة.

وحاليا هناك 3 متحورات جديدة تثير القلق وهي "إي جي.5″ و"إكس إكس بي.1.16" وإكس بي بي.1.5″، و6 متحورات قيد المراقبة، من دون أن تبلغ مستوى إثارة القلق.

ويجري نقل أحد المتحورات الستة وهو "بي إيه.2.86" إلى المستوى الأعلى بين المتحورات المثيرة للقلق.

وقالت فان كيرخوف "لا نرى تغييرا في خطورتها" مقارنة بالمتحورات الفرعية الأخرى، لكننا "شهدنا زيادة بطيئة وثابتة في رصدها في أنحاء العالم".

تعزيز إجراءات المراقبة

ويُفترض أن يسهم التصنيف الجديد في تعزيز إجراءات المراقبة والأبحاث.

وتنشر منظمة الصحة العالمية أيضا تقييما جديدًا لمخاطر المتحور "إي جي.5″، الذي يمثل نحو نصف التسلسلات المشتركة عالميا، علما بأن الصحة العالمية لم ترصد أيضا تغييرا في خطورته.

أودت جائحة كوفيد-19 بملايين الأشخاص، وتسببت في خسائر اقتصادية واجتماعية.

إلى جانب العدوى والمرض الحاد، تشعر منظمة الصحة العالمية أيضا بالقلق بشأن الآثار الطويلة الأمد للفيروس، المعروف بكوفيد طويل الأمد أو حالات ما بعد كوفيد.

وأكدت فان كيرخوف "لدينا أدلة على أن التحصين بلقاحات كوفيد-19 يخفض بالفعل مخاطر حالات ما بعد كوفيد".

وقالت إن 13.5 مليار لقاح ضد كوفيد-19 استخدم على مستوى العالم.