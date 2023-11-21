‫ماذا تعرف عن الفتق الأربي؟

قالت الجمعية الألمانية للجراحة ‫العامة إن الفتق الأربي هو فتق يحدث لجدار البطن في منطقة الأربية، وهي ‫المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم وعلى جانبي منطقة العانة، مما ‫يؤدي إلى بروز جزء من الأمعاء.

وأوضحت الرابطة أن الأسباب وعوامل الخطورة المؤدية إلى الفتق الأربي ‫تتمثل في النشاط البدني العنيف وحمل أغراض ثقيلة، بالإضافة إلى السِمنة ‫وفترة الحمل والسعال المزمن والعطس المزمن والإمساك المزمن.

أعراض الفتق الأربي

تورم وانتفاخ منطقة الأربية.

الشعور بألم ‫وضغط في المنطقة.

الغثيان.

القيء.

الحمى.

آلام أثناء التبول أو ‫التبرز.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للجراحة في الوقت المناسب لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تهدد ‫الحياة، والمتمثلة في الانسداد المعوي والتهاب الصفاق وتسمم الدم.