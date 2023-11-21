ماذا تعرف عن الفتق الأربي؟
21/11/2023
قالت الجمعية الألمانية للجراحة العامة إن الفتق الأربي هو فتق يحدث لجدار البطن في منطقة الأربية، وهي المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم وعلى جانبي منطقة العانة، مما يؤدي إلى بروز جزء من الأمعاء.
وأوضحت الرابطة أن الأسباب وعوامل الخطورة المؤدية إلى الفتق الأربي تتمثل في النشاط البدني العنيف وحمل أغراض ثقيلة، بالإضافة إلى السِمنة وفترة الحمل والسعال المزمن والعطس المزمن والإمساك المزمن.
أعراض الفتق الأربي
- تورم وانتفاخ منطقة الأربية.
- الشعور بألم وضغط في المنطقة.
- الغثيان.
- القيء.
- الحمى.
- آلام أثناء التبول أو التبرز.
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للجراحة في الوقت المناسب لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تهدد الحياة، والمتمثلة في الانسداد المعوي والتهاب الصفاق وتسمم الدم.
المصدر : الألمانية