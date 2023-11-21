صحة

‫ماذا تعرف عن الفتق الأربي؟

الأمر ليس صعبا كما تظن.. هذه الطريقة تساعدك في التخلص من دهون البطن - الجزيرة مباشر المصدر: غيتي
مضاعفات الفتق الأربي تشمل الانسداد المعوي والتهاب الصفاق وتسمم الدم (غيتي)
21/11/2023-|آخر تحديث: 21/11/202309:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الجمعية الألمانية للجراحة ‫العامة إن الفتق الأربي هو فتق يحدث لجدار البطن في منطقة الأربية، وهي ‫المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم وعلى جانبي منطقة العانة، مما ‫يؤدي إلى بروز جزء من الأمعاء.

وأوضحت الرابطة أن الأسباب وعوامل الخطورة المؤدية إلى الفتق الأربي ‫تتمثل في النشاط البدني العنيف وحمل أغراض ثقيلة، بالإضافة إلى السِمنة ‫وفترة الحمل والسعال المزمن والعطس المزمن والإمساك المزمن.

أعراض الفتق الأربي

  • تورم وانتفاخ منطقة الأربية.
  • الشعور بألم ‫وضغط في المنطقة.
  • الغثيان.
  • القيء.
  • الحمى.
  • آلام أثناء التبول أو ‫التبرز.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للجراحة في الوقت المناسب لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تهدد ‫الحياة، والمتمثلة في الانسداد المعوي والتهاب الصفاق وتسمم الدم.

المصدر : الألمانية