مسؤولو الصحة: المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة يتوقف عن العمل

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أمس الأربعاء أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وقال صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في مؤتمر صحفي إن المستشفى، الذي يعالج مرضى السرطان بشكل رئيسي، توقف عن العمل بعد نفاد الوقود.

وأضاف سكيك "نقول للعالم لا تتركوا مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية توقف العمل في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني المختص بمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة، وجاء ذلك في تدوينة لحساب المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شاركها وعلق عليها مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء. ودعا غيبريسوس إلى تقديم دعم عاجل.

No words can describe our concern for the patients who have just lost the only possibility to receive lifesaving cancer treatment or palliative care.

I urge and I plead – for full medical and fuel aid access NOW! The more we wait, the more we put these fragile lives at risk. https://t.co/TmGNgsCI8R

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2023