كيف تحمي نفسك أثناء القصف الجوي؟

يعد القصف الجوي من أبرز الوسائل التي يتم استخدامها في الحروب، والتي تؤدي إلى قتل من يقعون تحت هذا القصف، أو تعرضهم لإصابات بليغة.

وتقدم منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح للحماية من القصف الجوي، نستعرضها هنا.

أولا. اعثر على ملجأ

من الأمثلة على الأماكن التي يمكن اللجوء إليها الأماكن تحت الأرض والأقبية والأنفاق.

يفضل البقاء بالقرب من الجدران التي لا تحتوي على نوافذ أو زجاج، ولكن لا تتكئ عليها.

تجنب ملامسة جدار صلب، لأنك قد تتعرض للإصابة نتيجة لصدمة الانفجار.

استلقِ على الأرض مع وضع يديك فوق رأسك وفمك مفتوح قليلا.

إذا كنت بالخارج، توجه إلى أقرب مبنى.

إذا لم تتمكن من العثور على ملجأ تحت الأرض، فالجأ إلى الجزء السفلي من المبنى.

ابتعد عن النوافذ. قم بتغطية النوافذ بأغطية بلاستيكية وشريط لاصق، إن أمكن.

ثانيا. الاحتماء إذا كنت في العراء

إذا لم تكن هناك مبانٍ يمكن الوصول إليها على الفور، ابحث عن أدنى منطقة من الأرض، على سبيل المثال خندق، وابق منخفضا.

بينما تتطاير الشظايا الناتجة عن انفجار قنبلة إلى الأعلى، تكون المنطقة الأسلم هي أدنى مستوى من الأرض.

استلق على وجهك وضع رأسك بين ذراعيك.

ثالثا. تدابير وقائية أخرى

غطِ الجلد المكشوف بأي مادة غير قابلة للاشتعال أثناء القصف، إن أمكن. وإذا لم يتوفر مثل هذه المواد، فيمكن أن تستعين بمعطف أو سترة أو صحيفة؛ فقد تكون هذه الأشياء قادرة على حماية جلدك من الحروق الخطيرة.

أغمض عينيك، فهذا يمنع دخول الحطام إليهما.

أبقِ فمك مفتوحا قليلا لحماية الرئتين من الإصابة بالانفجار.

أمور عليك فعلها إذا كنت في منطقة حرب

حدد الغرفة الأكثر أمانا في منزلك، على سبيل المثال. إذا لم يكن هناك قبو، الحمامات غالبا ما تكون الأكثر صلابة ولها نوافذ قليلة.

أحضر أغطية بلاستيكية وشريطا لاصقا، وألصق النوافذ، إذ سيساعد ذلك على حمايتها من الكسر بسبب تأثير الانفجار.

اصنع مأوى مخصصا من الطاولة والمراتب.

تأكد من توفير مياه الشرب (على سبيل المثال، ملء حوض الاستحمام بالماء) والطعام.

أمور لا تفعلها أثناء القصف